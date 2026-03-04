Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінансування оборони: НБУ у лютому виділив майже ₴20,3 млрд

13:51 04.03.2026 |

Економіка

У лютому 2026 року Національний банк спрямував зі спецрахунку на потреби оборони майже 20,3 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що загалом із початку повномасштабного вторгнення зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував понад 146 млрд грн, у лютому 2026 року - майже 20,3 млрд грн.

"Станом на 01 березня 2026 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становив майже 9,9 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 4 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло понад 155 млрд грн в еквіваленті.

Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зі США, Великої Британії, Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу, Литви та ще багатьох країн світу).

Із-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, юані женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло понад 133 млрд грн в еквіваленті.

Зокрема, було перераховано:

  • на потреби Національної гвардії України - понад 1 669 млн грн (02.02.2026 - 20 млн грн);
  • на потреби Національної поліції України - 1 650 млн грн;
  • на потреби Міністерства оборони України - понад 38 676 млн грн (04.02.2026 -  5,2 млн грн);
  • на потреби Державної прикордонної служби України - 999,5 млн грн;
  • на потреби Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України - понад 8 203 млн грн (04.02.2026 - 23,1 млн грн);
  • на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій - понад 156,2 млн грн;
  • на потреби РНБО України - майже 40,1 млн грн;
  • на потреби Державної спеціальної служби транспорту - понад 233 млн грн;
  • на потреби Служби безпеки України - понад 784,1 млн грн;
  • на потреби військових частин - понад 286,9 млн грн;
  • на потреби Головного управління розвідки Міністерства оборони України - понад 1 491 млн грн;
  • на потреби Агенції оборонних закупівель - понад 90 632 млн грн (23.02.2025 - 19 966 млн грн);
  • на потреби оборонної роботи обласних військових адміністрацій - понад 1 392 млн грн (09.02.2026 - 95 млн грн; 12.02.2026 - 37,3 млн грн; 18.02.2026 - 38,8 млн грн; 23.02.2026 - 71,5 млн грн).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7170
  0,2622
 0,60
EUR
 1
 50,8341
  0,3744
 0,74

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1771  0,19 0,44 43,7636  0,25 0,58
EUR 50,2939  0,13 0,27 50,9629  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9200  0,42 0,97 43,9500  0,42 0,96
EUR 51,0657  0,73 1,45 51,0874  0,74 1,46

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес