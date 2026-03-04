Фінансування оборони: НБУ у лютому виділив майже ₴20,3 млрд

У лютому 2026 року Національний банк спрямував зі спецрахунку на потреби оборони майже 20,3 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що загалом із початку повномасштабного вторгнення зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував понад 146 млрд грн, у лютому 2026 року - майже 20,3 млрд грн.

"Станом на 01 березня 2026 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становив майже 9,9 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 4 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло понад 155 млрд грн в еквіваленті.

Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зі США, Великої Британії, Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу, Литви та ще багатьох країн світу).

Із-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, юані женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло понад 133 млрд грн в еквіваленті.

Зокрема, було перераховано: