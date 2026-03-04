Авторизация

Свириденко: реалізація планів стійкості потребує ₴215 мільярдів

09:40 04.03.2026 |

Економіка

Загальна потреба у фінансуванні заходів підготовки до наступної зими, передбачених планами стійкості регіонів і міст, становить 215 млрд грн.

Про це заявила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками засідання РНБО, присвяченого підготовці до опалювального сезону, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Скажу на загал суму по планах стійкості. Вона не мала - 215 млрд грн, якщо брати усі чотири компоненти планів стійкості", - сказала Свириденко.

Вона зазначила, що перед урядом стоїть завдання шукати джерела фінансування як всередині держави, так і за рахунок допомоги партнерів.

"Сподіваємося, партнери зможуть допомогти нам у закупівлі когенераційного обладнання, блочно-модульних котелень", - додала очільниця уряду.

Питання захисту об'єктів інфраструктури буде покладене на державу.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4548
  0,2205
 0,51
EUR
 1
 50,4597
  0,1417
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1771  0,19 0,44 43,7636  0,25 0,58
EUR 50,2939  0,13 0,27 50,9629  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5000  0,18 0,42 43,5300  0,18 0,42
EUR 50,3338  0,42 0,83 50,3511  0,42 0,84

Бізнес