Свириденко: реалізація планів стійкості потребує ₴215 мільярдів

Загальна потреба у фінансуванні заходів підготовки до наступної зими, передбачених планами стійкості регіонів і міст, становить 215 млрд грн.

Про це заявила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками засідання РНБО, присвяченого підготовці до опалювального сезону, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Скажу на загал суму по планах стійкості. Вона не мала - 215 млрд грн, якщо брати усі чотири компоненти планів стійкості", - сказала Свириденко.

Вона зазначила, що перед урядом стоїть завдання шукати джерела фінансування як всередині держави, так і за рахунок допомоги партнерів.

"Сподіваємося, партнери зможуть допомогти нам у закупівлі когенераційного обладнання, блочно-модульних котелень", - додала очільниця уряду.

Питання захисту об'єктів інфраструктури буде покладене на державу.