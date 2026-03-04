Фінансові новини
Свириденко: реалізація планів стійкості потребує ₴215 мільярдів
09:40 04.03.2026 |
Загальна потреба у фінансуванні заходів підготовки до наступної зими, передбачених планами стійкості регіонів і міст, становить 215 млрд грн.
Про це заявила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками засідання РНБО, присвяченого підготовці до опалювального сезону, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Скажу на загал суму по планах стійкості. Вона не мала - 215 млрд грн, якщо брати усі чотири компоненти планів стійкості", - сказала Свириденко.
Вона зазначила, що перед урядом стоїть завдання шукати джерела фінансування як всередині держави, так і за рахунок допомоги партнерів.
"Сподіваємося, партнери зможуть допомогти нам у закупівлі когенераційного обладнання, блочно-модульних котелень", - додала очільниця уряду.
Питання захисту об'єктів інфраструктури буде покладене на державу.
