04.03.26
20:48
RSS
мапа сайту
Терміни визначено: «енергетичний Рамштайн» готують на найближчі два тижні
10:30 04.03.2026 |
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про плани провести зустріч "енергетичного Рамштайну" впродовж наступних двох тижнів.
Про це Свириденко сказала під час брифінгу за результатами засідання РНБО у вівторок, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зустріч "енергетичного Рамштайну" планується впродовж наступних двох тижнів. Ми сподіваємося, що такі засідання будуть на постійній основі. У нас є великі сподівання, що нам можуть допомогти в закупівлі саме когенераційного обладнання, модульних котелень, резервних трансформаторів, які потрібні для проходження сталого опалювального сезону", - сказала вона.
У вівторок Рада національної безпеки та оборони заслухала плани енергетичної стійкості регіонів, сума на реалізацію яких становить 215 млрд грн.
