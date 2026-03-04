Авторизация

Терміни визначено: «енергетичний Рамштайн» готують на найближчі два тижні

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про плани провести зустріч "енергетичного Рамштайну" впродовж наступних двох тижнів.

Про це Свириденко сказала під час брифінгу за результатами засідання РНБО у вівторок, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зустріч "енергетичного Рамштайну" планується впродовж наступних двох тижнів. Ми сподіваємося, що такі засідання будуть на постійній основі. У нас є великі сподівання, що нам можуть допомогти в закупівлі саме когенераційного обладнання, модульних котелень, резервних трансформаторів, які потрібні для проходження сталого опалювального сезону", - сказала вона.

У вівторок Рада національної безпеки та оборони заслухала плани енергетичної стійкості регіонів, сума на реалізацію яких становить 215 млрд грн.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

