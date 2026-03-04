Авторизация

Україна встановила новий лютневий рекорд за імпортом електроенергії

У лютому 2026 року Україна оновила рекорд імпорту електроенергії. Про це повідомило ExPro.

Упродовж другого місяця року Україна імпортувала 1,26 млн МВт-год, що на 41% більше, ніж у січні.

Найбільша частка у структурі імпорту - в Угорщини (49%). Порівняно з січнем 2026 року, імпорт електроенергії з Угорщини зріс на майже 54%. Частка Словаччини у лютому становила 18%.


Україна встановила новий лютневий рекорд за імпортом електроенергії


Видання зазначило, що попри політичні прогнози, імпорт електроенергії з Угорщини та Словаччини у лютому лише зріс до рекордних місячних показників.

Порівняно з лютим 2025 року, імпорт електроенергії зріс уп'ятеро.

У лютому 2026 року Україна електроенергію не експортувала.

У січні Україна імпортувала понад 894 тис. МВт-год.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

