Ринок нафти ігнорує заяви Трампа про захист судноплавства в Ормузькій протоці

4 березня ціни на нафту зросли на 1% через війну США та Ізраїлю проти Ірану, яка порушила постачання на Близькому Сході. Водночас темпи зростання сповільнилися порівняно з попередніми сесіями після того, як президент Дональд Трамп порушив питання про можливість супроводу суден ВМС США через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Reuters.

Ціна на нафту марки Brent зросла на $1,17, або на 1,4%, до $82,57 за барель до 04:08 за Гринвічем, після закриття торгів у вівторок на найвищому рівні з січня 2025 року.





Ціна на американську нафту West Texas Intermediate зросла на 72 центи, або на 1%, до $75,28, після встановлення найвищого рівня з червня. За останні дві сесії обидві ціни зросли на понад 5% .

"Зараз геополітика явно випередила звичайні цінові чинники, такі як дані про запаси, економічні показники США чи коментарі ОПЕК. У найближчій перспективі ключовими показниками, за якими слід стежити, будуть дані про фізичний експорт із Перської затоки, будь-які підтверджені інциденти з танкерами, пересування ВМС США та позиція Ірану", - зазначила старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Ірак, другий за величиною виробник сирої нафти в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), скоротив видобуток майже на 1,5 мільйона барелів на день, що становить приблизно половину його виробництва. Причина ‒ обмеження на зберігання та відсутність експортного маршруту. Країні, можливо, доведеться скоротити видобуток майже на 3 мільйони барелів на день протягом кількох днів, якщо експорт не відновиться.