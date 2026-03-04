Авторизация

Ринок нафти ігнорує заяви Трампа про захист судноплавства в Ормузькій протоці

4 березня ціни на нафту зросли на 1% через війну США та Ізраїлю проти Ірану, яка порушила постачання на Близькому Сході. Водночас темпи зростання сповільнилися порівняно з попередніми сесіями після того, як президент Дональд Трамп порушив питання про можливість супроводу суден ВМС США через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Reuters.

Ціна на нафту марки Brent зросла на $1,17, або на 1,4%, до $82,57 за барель до 04:08 за Гринвічем, після закриття торгів у вівторок на найвищому рівні з січня 2025 року.


Ціна на американську нафту West Texas Intermediate зросла на 72 центи, або на 1%, до $75,28, після встановлення найвищого рівня з червня. За останні дві сесії обидві ціни зросли на понад 5% .

"Зараз геополітика явно випередила звичайні цінові чинники, такі як дані про запаси, економічні показники США чи коментарі ОПЕК. У найближчій перспективі ключовими показниками, за якими слід стежити, будуть дані про фізичний експорт із Перської затоки, будь-які підтверджені інциденти з танкерами, пересування ВМС США та позиція Ірану", - зазначила старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Ірак, другий за величиною виробник сирої нафти в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), скоротив видобуток майже на 1,5 мільйона барелів на день, що становить приблизно половину його виробництва. Причина ‒ обмеження на зберігання та відсутність експортного маршруту. Країні, можливо, доведеться скоротити видобуток майже на 3 мільйони барелів на день протягом кількох днів, якщо експорт не відновиться.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4548
  0,2205
 0,51
EUR
 1
 50,4597
  0,1417
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1771  0,19 0,44 43,7636  0,25 0,58
EUR 50,2939  0,13 0,27 50,9629  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5000  0,18 0,42 43,5300  0,18 0,42
EUR 50,3338  0,42 0,83 50,3511  0,42 0,84

