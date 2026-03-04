Нафта в плюсі, однак зростання гальмує — Brent торгується поблизу $82,5

Ціни на нафту залишаються в плюсі в середу за високої волатильності торгів.

Темпи зростання ринку сповільнилися після того, як президент США Дональд Трамп пообіцяв "забезпечити безперешкодне постачання енергоресурсів усьому світу". Напередодні як Brent, так і WTI подорожчали на 4,7%.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:20 кч у середу становить $82,54 за барель, що на $1,14 (1,4%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,52 (0,7%), до $75,08 за барель.

Протягом сесії в середу ціна Brent піднімалася до $84,48 за барель, WTI - до $77,25 за барель.

З початку цього тижня Brent додала 12%, WTI - 11% на тлі воєнних дій США та Ізраїлю проти Ірану. Дії у відповідь Тегерана торкнулися енергетичної інфраструктури низки країн Перської затоки й паралізували рух Ормузькою протокою.

Трамп заявив у вівторок, що ВМС США будуть готові за потреби супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку.

Нафтопереробний комплекс Ras Tanura саудівської держкомпанії Saudi Aramco, роботу якого було припинено 2 березня після удару безпілотників, у середу знову зазнав атаки, повідомило державне інформагентство країни. За попередніми даними, нову атаку на НПЗ також здійснили безпілотники, але вона не призвела до пошкоджень.

"Головним фактором, який впливатиме на вартість нафти в короткостроковій перспективі, залишається конфлікт США та Ірану, - зазначає головний аналітик OANDA Кельвін Вонг. - На цьому етапі лише чіткі сигнали деескалації можуть послабити або розвернути поточну тенденцію до зростання ціни на нафту, однак таких сигналів наразі немає".

Оцінки Американського інституту нафти (API), опубліковані в ніч на середу, показали зростання запасів нафти в США минулого тижня на 5,6 млн барелів. Офіційні дані про запаси енергоносіїв у країні міністерство енергетики США оприлюднить пізніше в середу.

