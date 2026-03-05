Нафтові котирування підвищуються на тлі ескалації на Близькому Сході

5 березня ціни на нафту зросли більш ніж на 3%, продовживши підвищення, оскільки ескалація конфлікту між США та Ізраїлем з Іраном посилила побоювання щодо тривалих перебоїв у постачанні нафти та газу з країн Близького Сходу.

Про це повідомляє Reuters.

Brent подорожчав на $2,65, або на 3,26%, до $83,99 за барель станом на 05:20 за Гринвічем - це вже п'яте поспіль зростання. WTI зросла на $2,76, або на 3,70%, до $77,42 за барель.

Ринки сирої нафти залишаються в стані напруги через постійні ризики для поставок після атак на Близькому Сході. Особливе занепокоєння викликають перевозки через Ормузьку протоку.

Щонайменше 200 суден, серед яких танкери для нафти та зрідженого природного газу, а також вантажні кораблі, перебувають на якорі у відкритих водах біля узбережжя ключових країн-виробників Перської затоки - Іраку, Саудівської Аравії та Катару.

Наразі цей шлях залишається ключовою артерією для приблизно п'ятої частини світових поставок нафти та зрідженого природного газу.

Як повідомлялося, інвестиційний банк J.P. Morgan прогнозує, що в разі тривалого закриття Ормузької протоки транспортування сирої нафти з Іраку та Кувейту припиниться протягом кількох днів. За оцінками банку, це призведе до втрат у поставках на рівні 4,7 млн барелів на день.

Також аналітики очікують, що ціни на нафту залишатимуться підвищеними в найближчій перспективі через продовження конфлікту на Близькому Сході.