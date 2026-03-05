У РНБО розкрили деталі процедури експорту зброї

У Раді національної безпеки і оборони України пояснили, як працює процедура експорту озброєння.

Як передає Укрінформ, на сторінці РНБО у Фейсбуці йдеться: «Експорт озброєння - це інструмент підтримки ОПК та зміцнення міжнародної кооперації, який реалізується виключно за умови збереження обороноздатності держави та дотримання жорстких безпекових вимог. Процедура є чітко регламентованою та багаторівневою».

Базовий маршрут для виробника виглядає так: спочатку рішення про надання або відмову у видачі дозволу ухвалює Державна служба експортного контролю України.

Після подання повного пакета документів строк розгляду становить: до 45 днів - для товарів військового призначення; до 30 днів - для товарів подвійного використання. Якщо необхідне міжвідомче узгодження, загальний строк розгляду не може перевищувати 90 днів.

Дозвіл надається за результатами експертизи у сфері державного експортного контролю. Під час експертизи ДСЕК має право запитувати інформацію в інших органів влади та залучати їх до перевірки, зокрема розвідувальні органи.

У разі потреби додаткової перевірки кінцевого споживача або посередника матеріали направляються на погодження до Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Міністерства закордонних справ, Міноборони та Міністерства економіки, дозвілля та сільського господарства України.

У період воєнного стану рішення щодо експорту товарів військового призначення ухвалюється з урахуванням розгляду питання Міжвідомчою комісією з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО.

Перед винесенням на комісію Держекспортконтроль обов'язково проводить повне міжвідомче узгодження із залученням профільних міністерств, правоохоронних і розвідувальних органів.

Модель експорту під час воєнного стану базується на принципах: можливості експорту лише того озброєння і військової техніки, що не впливають на обороноздатність України; обов'язкового захисту прав інтелектуальної власності; посиленого контролю за передачею військових технологій; пріоритетності експорту до держав, співпраця з якими відповідає інтересам національної безпеки України.

Система передбачає подвійний рівень контролю - процедурний та безпековий.

Приватні компанії можуть обрати один із трьох форматів: працювати через державного спецекспортера; залучити приватного спецекспортера або отримати власні повноваження на експорт від Кабінету міністрів України.

Окремо діє спеціальний режим Defence City - «зона швидкої дії» для оборонних підприємств.

Резиденти цього режиму не повинні отримувати окремі власні повноваження на експорт від уряду.

Експортна модель забезпечує баланс між розвитком оборонної індустрії та безумовним пріоритетом національної безпеки, зазначили в РНБО.