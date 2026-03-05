Ринок землі в Україні подолав рубіж 1 млн гектарів

Обсяг ринку сільськогосподарської землі в Україні на початку березня 2026 року перетнув символічну позначку в мільйон гектарів. Для цього знадобилося чотири роки і вісім місяців, повідомила Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру.

З липня 2021 року, коли в Україні дозволили продавати й купувати землю, середня ціна одного гектара зросла майже вдвічі - на 96% у гривневому еквіваленті - і на початку 2026 року становила близько 64 600 грн, або $1501.

Мільйон гектарів - це 3% від загальної площі сільгоспземель і лише 5,8% від раніше підмораторних земель.

Як вказує Держгеокадастр, це свідчить про те, що прогнози про масовий розпродаж земель після відкриття ринку не справдилися, але підтверджує поступовий розвиток ринку. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик писав на LIGA.net, що "український ринок землі увійшов у фазу зрілості".

"Ринок земель жодного року не функціонував в повноцінно мирних умовах, з огляду на агресію проти України, а значить, обсяги могли бути значно вищими", - наголосив своєю чергою голова служби Дмитро Макаренко.

Загалом в Україні уклали 334 000 угод купівлі-продажу сільськогосподарських ділянок. Найчастіше - у Сумській (32 396 угод), Полтваській (31 478) та Вінницькій (27 970) областях. Найменший інтерес до ринку виявили у Волинській (1 307 угод), Рівненській (1 352) та прифронтовій Запорізькій (2 479) областях.



