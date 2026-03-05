Авторизация

Уряд ініціює перегляд зарплат для вчителів

08:12 05.03.2026 |

Економіка

На парламентському освітньому комітеті під час розгляду проєкту Трудового кодексу обговорили підхід до використання мінімальної зарплати вчителів як соціальної гарантії.

Про це повідомили в Мінекономіки.

"На наш погляд, нам необхідно відвʼязати зарплати вчителів від мінімалки, і застосовувати мінімальну заробітну плату для вчителів саме як гарант захисту від бідності, а не розрахунковий показник", - сказала заступниця міністра Дарія Марчак

Своєю чергою заступниця міністра освіти й науки Анастасія Софієнко додала, що Міносвіти пропонує привʼязати зарплату вчителів або до прожиткового мінімуму, або базової величини.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7170
  0,2622
 0,60
EUR
 1
 50,8341
  0,3744
 0,74

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5259  0,35 0,81 44,1745  0,41 0,94
EUR 50,6586  0,36 0,73 51,4321  0,47 0,92

Міжбанківський ринок на вчора, 17:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9200  0,42 0,97 43,9500  0,42 0,96
EUR 51,0657  0,73 1,45 51,0874  0,74 1,46

