Уряд ініціює перегляд зарплат для вчителів
08:12 05.03.2026 |
На парламентському освітньому комітеті під час розгляду проєкту Трудового кодексу обговорили підхід до використання мінімальної зарплати вчителів як соціальної гарантії.
Про це повідомили в Мінекономіки.
"На наш погляд, нам необхідно відвʼязати зарплати вчителів від мінімалки, і застосовувати мінімальну заробітну плату для вчителів саме як гарант захисту від бідності, а не розрахунковий показник", - сказала заступниця міністра Дарія Марчак
Своєю чергою заступниця міністра освіти й науки Анастасія Софієнко додала, що Міносвіти пропонує привʼязати зарплату вчителів або до прожиткового мінімуму, або базової величини.
