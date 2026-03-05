Уряд ініціює перегляд зарплат для вчителів

На парламентському освітньому комітеті під час розгляду проєкту Трудового кодексу обговорили підхід до використання мінімальної зарплати вчителів як соціальної гарантії.

Про це повідомили в Мінекономіки.

"На наш погляд, нам необхідно відвʼязати зарплати вчителів від мінімалки, і застосовувати мінімальну заробітну плату для вчителів саме як гарант захисту від бідності, а не розрахунковий показник", - сказала заступниця міністра Дарія Марчак

Своєю чергою заступниця міністра освіти й науки Анастасія Софієнко додала, що Міносвіти пропонує привʼязати зарплату вчителів або до прожиткового мінімуму, або базової величини.