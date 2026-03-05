Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін: доходи загального фонду бюджету за січень–лютий 2026 року підскочили на 79%, видатки зросли на 1,9%

11:39 05.03.2026 |

Економіка

Доходи державного бюджету України у січні-лютому 2026 року склали 624,8 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - 466,8 млрд грн, що відповідно на 16,5% та 79,0% більше, ніж у січні-лютому 2024 року, такі оперативні дані Держказначейства повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.

Згідно із ними, касові видатки загального фонду держбюджету зросли значно менше - всього на 1,9%, до 546,5 млрд грн, тоді як показник видатків разом із спеціальним фондом Мінфін в цей раз не надав.

Таке різке зростання доходів загального фонду пов'язано із отриманням цього року значних сум грантів - 164,3 млрд грн

Відомство уточнило, що податок на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів у січні-лютому цього року приніс 58,8 млрд грн порівняно з 59,0 млрд грн торік, при цьому відшкодування ПДВ зросло до 40,6 млрд грн з 28,7 млрд грн.

Імпортний ПДВ додав бюджету ще 87,7 млрд грн (за 2 міс.-2025 - 74,0 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб і військовий збір - 61,4 млрд грн (50,4 млрд грн), податок на прибуток підприємств - 17,2 млрд грн (13,5 млрд грн), рентна плата за користування надрами - 9,1 млрд грн (4,7 млрд грн).

Акцизний податок приніс ще 45,1 млрд грн (37,4 млрд грн), ввізне і вивізне мито - 9,0 млрд грн (8,2 млрд грн).

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування в січні-лютому цього року зросли до 111,9 млрд грн із 96,8 млрд грн у січні-лютому минулого року, додав Мінфін.

Згідно з його даними, у лютому цього року доходи держбюджету збільшилася на 26,9% до лютого минулого - до 321 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - на 69,5%, до 224,8 млрд грн завдяки отриманню 62,9 млрд грн грантів.

Зазначається, що Держподатслужба у лютому перевиконала місячний розпис доходів на 7,0%, або на 6,1 млрд грн, тоді як Держмитслужба - на 3,3%, або 2,0 млрд грн.

Відомство уточнило, що ПДВ з вироблених в Україні товарів у лютому цього року приніс 24,3 млрд грн порівняно з 21,6 млрд грн торік, при цьому відшкодування ПДВ зросло до 16,2 млрд грн з 13,1 млрд грн.

Імпортний ПДВ додав бюджету ще 47,5 млрд грн (у лютому-2025 - 37,4 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб і військовий збір - 32,2 млрд грн (26,3 млрд грн), податок на прибуток підприємств - 13,9 млрд грн (11,2 млрд грн), рентна плата за користування надрами - 5,4 млрд грн (2,7 млрд грн).

Акцизний податок приніс ще 26,3 млрд грн (21,5 млрд грн), ввізне і вивізне мито - 4,7 млрд грн (4,0 млрд грн).

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування в лютому цього року зросли до 58,9 млрд грн з 50,7 млрд грн у лютому минулого року, додав Мінфін.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7170
  0,2622
 0,60
EUR
 1
 50,8341
  0,3744
 0,74

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5259  0,35 0,81 44,1745  0,41 0,94
EUR 50,6586  0,36 0,73 51,4321  0,47 0,92

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8500  0,07 0,16 43,8800  0,07 0,16
EUR 50,8660  0,20 0,39 50,8920  0,20 0,38

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес