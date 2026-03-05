Фінансові новини
Мінфін: доходи загального фонду бюджету за січень–лютий 2026 року підскочили на 79%, видатки зросли на 1,9%
11:39 05.03.2026 |
Доходи державного бюджету України у січні-лютому 2026 року склали 624,8 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - 466,8 млрд грн, що відповідно на 16,5% та 79,0% більше, ніж у січні-лютому 2024 року, такі оперативні дані Держказначейства повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.
Згідно із ними, касові видатки загального фонду держбюджету зросли значно менше - всього на 1,9%, до 546,5 млрд грн, тоді як показник видатків разом із спеціальним фондом Мінфін в цей раз не надав.
Таке різке зростання доходів загального фонду пов'язано із отриманням цього року значних сум грантів - 164,3 млрд грн
Відомство уточнило, що податок на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів у січні-лютому цього року приніс 58,8 млрд грн порівняно з 59,0 млрд грн торік, при цьому відшкодування ПДВ зросло до 40,6 млрд грн з 28,7 млрд грн.
Імпортний ПДВ додав бюджету ще 87,7 млрд грн (за 2 міс.-2025 - 74,0 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб і військовий збір - 61,4 млрд грн (50,4 млрд грн), податок на прибуток підприємств - 17,2 млрд грн (13,5 млрд грн), рентна плата за користування надрами - 9,1 млрд грн (4,7 млрд грн).
Акцизний податок приніс ще 45,1 млрд грн (37,4 млрд грн), ввізне і вивізне мито - 9,0 млрд грн (8,2 млрд грн).
Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування в січні-лютому цього року зросли до 111,9 млрд грн із 96,8 млрд грн у січні-лютому минулого року, додав Мінфін.
Згідно з його даними, у лютому цього року доходи держбюджету збільшилася на 26,9% до лютого минулого - до 321 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - на 69,5%, до 224,8 млрд грн завдяки отриманню 62,9 млрд грн грантів.
Зазначається, що Держподатслужба у лютому перевиконала місячний розпис доходів на 7,0%, або на 6,1 млрд грн, тоді як Держмитслужба - на 3,3%, або 2,0 млрд грн.
Відомство уточнило, що ПДВ з вироблених в Україні товарів у лютому цього року приніс 24,3 млрд грн порівняно з 21,6 млрд грн торік, при цьому відшкодування ПДВ зросло до 16,2 млрд грн з 13,1 млрд грн.
Імпортний ПДВ додав бюджету ще 47,5 млрд грн (у лютому-2025 - 37,4 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб і військовий збір - 32,2 млрд грн (26,3 млрд грн), податок на прибуток підприємств - 13,9 млрд грн (11,2 млрд грн), рентна плата за користування надрами - 5,4 млрд грн (2,7 млрд грн).
Акцизний податок приніс ще 26,3 млрд грн (21,5 млрд грн), ввізне і вивізне мито - 4,7 млрд грн (4,0 млрд грн).
Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування в лютому цього року зросли до 58,9 млрд грн з 50,7 млрд грн у лютому минулого року, додав Мінфін.
