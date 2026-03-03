Міноборони розширило відстрочки в Резерв+ для багатодітних батьків без прив’язки до сімейного стану

Міністерство оборони України запровадило відстрочку від мобілізації для батьків трьох і більше дітей незалежно від сімейного стану, яка реалізується через застосунок Резерв+.

"Тепер подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які: мають трьох або більше дітей до 18 років - усі народжені в Україні; враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом", - інформує Міноборони у понеділок.

За повідомленням відомства, подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які не є боржниками зі сплати аліментів та мають актуальні дані в державних реєстрах. Якщо інформація неактуальна або заборгованість перевищує три місяці, відстрочка не надається до оновлення даних та погашення боргу.

Процес оформлення повністю автоматизований: система перевіряє підстави через державні реєстри, і у разі підтвердження відстрочка надається без додаткових довідок, заяв і візитів до державних установ

"Це спрощує життя громадянам, які хочуть скористатись правом на відстрочку, та знімає додаткове навантаження з державних установ", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства оборони України.