Міноборони розширило відстрочки в Резерв+ для багатодітних батьків без прив’язки до сімейного стану

09:08 03.03.2026 |

Україна

Міністерство оборони України запровадило відстрочку від мобілізації для батьків трьох і більше дітей незалежно від сімейного стану, яка реалізується через застосунок Резерв+.

"Тепер подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які: мають трьох або більше дітей до 18 років - усі народжені в Україні; враховуються діти незалежно від сімейного стану: народжені в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом", - інформує Міноборони у понеділок.

За повідомленням відомства, подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які не є боржниками зі сплати аліментів та мають актуальні дані в державних реєстрах. Якщо інформація неактуальна або заборгованість перевищує три місяці, відстрочка не надається до оновлення даних та погашення боргу.

Процес оформлення повністю автоматизований: система перевіряє підстави через державні реєстри, і у разі підтвердження відстрочка надається без додаткових довідок, заяв і візитів до державних установ

"Це спрощує життя громадянам, які хочуть скористатись правом на відстрочку, та знімає додаткове навантаження з державних установ", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства оборони України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2343
  0,1347
 0,31
EUR
 1
 50,6014
  0,2647
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9888  0,15 0,36 43,5108  0,14 0,33
EUR 50,4277  0,15 0,30 51,0708  0,17 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3800  0,06 0,14 43,4200  0,07 0,16
EUR 50,4552  0,30 0,59 50,4887  0,29 0,57

