ISW: Україна вперше з 2023 року повернула більше території, ніж втратила

За останні два тижні лютого 2026 року українські війська вперше з часу літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики отримали докази, які свідчать про те, що з 1 січня українські війська звільнили приблизно 257 квадратних кілометрів.

"Українські війська досягли чистого приросту майже 33 квадратних кілометрів у період з 14 по 20 лютого та приблизно 57 квадратних кілометрів у період з 21 по 27 лютого", - йдеться у звіті.

Востаннє українські війська досягли чистого приросту під час літнього контрнаступу 2023 року, коли було звільнено 377 квадратних кілометрів у червні, 257 квадратних кілометрів у липні та 1,47 квадратних кілометрів у вересні.

У ISW також зазначили, що методологія картографування недооцінює успіхи України, адже відображає максимальні оцінки просування російських військ доти, доки "не з'явиться достатньо відкритих джерел, які дозволять ISW стверджувати з упевненістю, що російські війська більше не утримують ці позиції".

Аналітики додали, що лінія фронту в Україні стала пористою через відсутність суміжних ліній, що ускладнює оцінку справжнього контролю території (COT). Попри різницю між даними Зеленського та ISW, експерти наголосили, що успіхи України в лютому 2026 року "варті уваги".





Фото: Оцінка просування українських військ (ISW)





Водночас вони зазначили, що локалізовані контратаки останніх тижнів навряд чи переростуть у широкомасштабний контрнаступ, і російські війська, ймовірно, стабілізують свої позиції.

"Однак нещодавні успіхи України на полі бою зірвали зусилля Росії створити умови для весняно-літнього наступу 2026 року та змусять російські війська створити стабільну оборону, перш ніж намагатися повернути втрачені позиції", - наголосили в ISW.