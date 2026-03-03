Річки в Україні піднялися на 2,5 метра: прогнозують активне водопілля

В Україні всі гідротехнічні споруди державної власності обстежені та готові до пропуску великої води.

Про це повідомила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ірина Овчаренко, передає Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.

"Україні сформувалися всі природні передумови для весняного водопілля. Держава здійснює постійний моніторинг гідрологічної ситуації, ключові гідротехнічні споруди готові до безпечного пропуску великої води", - йдеться в повідомленні.

Овчаренко зазначила, що у більшості річкових басейнів запаси води у сніговому покриві перебувають на рівні середніх і вище середніх кліматичних показників. Ґрунт місцями промерзлий на 10-70 см, що означає активний поверхневий стік під час танення.

Рівні води у багатьох річках вже піднялися на в середньому 2,5 метра. Додатковими факторами ризику залишаються льодохід і можливі льодові затори, які можуть спричиняти локальні підтоплення або пошкодження гідротехнічних споруд.

"Найбільш показові ситуації наразі спостерігаються: у басейні Сіверського Дінця на Харківщині; у Черкаській області; в Одеській області, де у п'яти населених пунктах уже зафіксовано часткові підтоплення домогосподарств. У Києві можливі локальні підтоплення в заплавних територіях - зокрема в районі парку «Наталка», Гідропарку, Русанівських садів, Осокорків, Труханового острова", - йдеться в повідомленні.

Овчаренко зазначила, що весняний період є ключовим для перевірки стану гідротехнічної інфраструктури. Усі споруди державної власності обстежені та готові до пропуску повені й паводків. Великі водосховища, зокрема на Дніпровському каскаді, Дністрі та Південному Бузі, працюють відповідно до затверджених правил експлуатації, зокрема створено резервні об'єми для приймання води.

Водночас складною лишається ситуація на малих річках і на безгосподарних чи приватних гідроспорудах.



«Малі річки, засмічені й зарегульовані гідроспорудами, які роками не ремонтуються і це дається взнаки. Саме тут виникають локальні підтоплення. Тому місцевим громадам варто вже зараз приділити увагу цим об'єктам», - зауважила заступниця міністра.

Різке ускладнення гідрологічної ситуації можливе у разі одночасного накладання кількох факторів, зокрема інтенсивного танення снігу, рясних опадів та утворення льодових заторів.