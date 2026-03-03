Фінансові новини
Український бізнес у Польщі: 90 тис. ФОПів та 20 тис. АТ — дані сейму
09:40 03.03.2026
Українці зареєстрували на території Польщі 90 тис. ФОП та 20 тис. акціонерних товариств.
Про це повідомив маршалок (спікер) сейму Польщі Влодзімеж Чажастий в інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна".
Політик також зазначив, що ці люди вже вміють працювати в юридичних обставинах Європейського Союзу, оскільки Польща є його частиною.
Він додав, що Польща може допомогти Україні з матеріалами для відбудови чи розвитку інфраструктури.
"Ми маємо європейські знання з використання європейських ресурсів, маємо такі структури і бюрократію, які можуть це реалізувати або допомагати вам у реалізації таких проєктів", - наголосив Чажастий.
