Розмінування завершено: Хорватія підбила підсумки після 30 років робіт

Хорватія офіційно звільнила територію від мінної небезпеки й досягла головної умови в межах Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Про це пише Croatia Week.

Як зазначає видання, після закінчення війни за незалежність у 1991-1995 роках і від'єднання Хорватії від Югославії, велика частина території країни була забруднена мінами або нерозірваними вибуховими матеріалами. 

За понад 30 років під час розмінування сапери виявили та знешкодили близько 107 тисяч мін і 470 тисяч вибухонебезпечних матеріалів. 

Так, Хорватія досягла головної умови Оттавської конвенції - договору, що забороняє використання, зобов'язує знищити запаси й очистити територію від протипіхотних мін.


Партнерство з Україною у сфері розмінування

Наприкінці лютого 2026 року прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Україна поглиблює партнерство у сфері гуманітарного розмінування з Хорватією. 

Так, у межах угоди про співпрацю в цій галузі Україна отримала 69 машин DOK-ING - системи легкого роботизованого комплексу для розмінування, які дозволяють проводити розмінування, механічний огляд, очищення території та пошук закопаних предметів.

Крім того, у 2024 році тодішній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що хорватська компанія з розмінування DOK-ING відкрила своє представництво в Україні.

У серпні 2025 року в Guardian писали, що нині в Україні заміновано близько чверті території - це більше, ніж уся площа Великої Британії. 
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Хорватія
 

