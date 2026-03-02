Розмінування завершено: Хорватія підбила підсумки після 30 років робіт

Хорватія офіційно звільнила територію від мінної небезпеки й досягла головної умови в межах Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Про це пише Croatia Week.

Як зазначає видання, після закінчення війни за незалежність у 1991-1995 роках і від'єднання Хорватії від Югославії, велика частина території країни була забруднена мінами або нерозірваними вибуховими матеріалами.

За понад 30 років під час розмінування сапери виявили та знешкодили близько 107 тисяч мін і 470 тисяч вибухонебезпечних матеріалів.

Так, Хорватія досягла головної умови Оттавської конвенції - договору, що забороняє використання, зобов'язує знищити запаси й очистити територію від протипіхотних мін.

Партнерство з Україною у сфері розмінування

Наприкінці лютого 2026 року прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила , що Україна поглиблює партнерство у сфері гуманітарного розмінування з Хорватією.

Так, у межах угоди про співпрацю в цій галузі Україна отримала 69 машин DOK-ING - системи легкого роботизованого комплексу для розмінування, які дозволяють проводити розмінування, механічний огляд, очищення території та пошук закопаних предметів.

Крім того, у 2024 році тодішній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив , що хорватська компанія з розмінування DOK-ING відкрила своє представництво в Україні.