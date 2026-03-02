Фінансові новини
Розмінування завершено: Хорватія підбила підсумки після 30 років робіт
10:29 02.03.2026 |
Хорватія офіційно звільнила територію від мінної небезпеки й досягла головної умови в межах Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.
Про це пише Croatia Week.
Як зазначає видання, після закінчення війни за незалежність у 1991-1995 роках і від'єднання Хорватії від Югославії, велика частина території країни була забруднена мінами або нерозірваними вибуховими матеріалами.
За понад 30 років під час розмінування сапери виявили та знешкодили близько 107 тисяч мін і 470 тисяч вибухонебезпечних матеріалів.
Так, Хорватія досягла головної умови Оттавської конвенції - договору, що забороняє використання, зобов'язує знищити запаси й очистити територію від протипіхотних мін.
Партнерство з Україною у сфері розмінування
Наприкінці лютого 2026 року прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Україна поглиблює партнерство у сфері гуманітарного розмінування з Хорватією.
Так, у межах угоди про співпрацю в цій галузі Україна отримала 69 машин DOK-ING - системи легкого роботизованого комплексу для розмінування, які дозволяють проводити розмінування, механічний огляд, очищення території та пошук закопаних предметів.
Крім того, у 2024 році тодішній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що хорватська компанія з розмінування DOK-ING відкрила своє представництво в Україні.
У серпні 2025 року в Guardian писали, що нині в Україні заміновано близько чверті території - це більше, ніж уся площа Великої Британії.
