Франція, Німеччина і Британія назвали Ірану умови приєднання до операції США та Ізраїлю

Франція, Німеччина та Велика Британія погрожують Ірану приєднанням до військової операції США та Ізраїлю після атак на своїх військовослужбовців на Близькому Сході.

«Лідери E3 («євротрійки», ідеться про Францію, Німеччину та Сполучене Королівство - ред.) обурені невибірковими та неспівмірними ракетними атаками Ірану проти країн регіону, включно з тими, які не брали участь у військових операціях США та Ізраїлю від початку. Безрозсудні атаки Ірану спрямовані проти наших найближчих союзників та загрожують нашим військовослужбовцям та цивільному населенню у всьому регіоні», - йдеться у спільному зверненні Франції, Німеччини та Великої Британії, опублікованому на сайті німецького уряду.

Лідери «євротрійки» закликали Іран «негайно припинити свої безрозсудні атаки» та пообіцяли, що вдадуться до «необхідних заходів для захисту наших інтересів та інтересів наших союзників у регіоні».

«Це може включати, за потреби, застосування пропорційних військових заходів оборони для знищення здатності Ірану запускати ракети та безпілотники. Ми домовилися співпрацювати зі Сполученими Штатами та нашими союзниками у регіоні з цього питання», - вказано у спільній заяві трьох європейських лідерів.



