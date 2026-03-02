Авторизация

Сонячна енергія вперше випередила вітрову в Китаї на тлі падіння цін на панелі

Минулого року в Китаї вперше виробництво сонячної енергії перевищило виробництво вітрової. Бум дешевих сонячних панелей продовжує трансформувати енергетичну систему країни та її кліматичну траєкторію.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на щорічний звіт Національного бюро статистики КНР.

Згідно зі звітом, у 2025 році Китай виробив 1,17 млн гігават-годин електроенергії з сонячних джерел ‒ на 40% більше, ніж роком раніше. Це дозволило обійти виробництво електроенергії з вітрових джерел, яке зросло лише на 13% і склало 1,13 млн гігават-годин.

Швидке нарощування потужностей відновлюваних джерел дало змогу Китаю задовольнити зростання споживання електроенергії минулого року без збільшення спалювання вугілля на електростанціях. Виробництво теплової енергії скоротилося на 0,7%.

Водночас вугілля залишається основним джерелом енергії в країні: його частка в загальному енергоспоживанні у 2025 році знизилася лише до 51,4%. Загальне споживання вугілля зросло на 0,1%, що, ймовірно, пов'язано з розширенням використання вугілля в хімічній промисловості для переробки на хімічну сировину.

Минулого року Китай виробив сонячної електроенергії більше, ніж становить загальне виробництво електроенергії в усій Японії. Сонячні панелі зараз забезпечують 11% загального виробництва електроенергії в країні проти менш ніж 1% десять років тому.

Цього вдалося досягти завдяки потужному ланцюгу постачань, створеному китайськими компаніями, та універсальності технології, яка швидко розгортається на різних територіях ‒ від величезних пустельних сонячних електростанцій до невеликих дахових установок у селах.

Проте зростання сонячної енергетики супроводжується проблемами. Більшість виробників обладнання зазнають збитків через надлишкові потужності та падіння цін. Великий приплив сонячної генерації в денний час вимагає значних інвестицій у лінії електропередач та системи накопичення енергії, щоб уникнути втрат електроенергії.

Вітрова енергетика зазвичай виробляє електроенергію протягом більшої кількості годин на добу, ніж сонячна, тому її лише зараз обійшли за загальним обсягом виробництва. Водночас встановлена потужність сонячних панелей у Китаї вже кілька років перевищує вітрову. 
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Китай
 

