Операція проти Ірану може тривати до чотирьох тижнів — Трамп
11:56 02.03.2026 |
Президент США Дональд Трамп відповів на запитання про ймовірну тривалість операції Сполучених Штатів та Ізраїлю проти іранського режиму.
«Ми припустили, що це триватиме близько чотирьох тижнів. Це чотиритижневий процес, тому що, попри всю його силу, це велика країна, це займе чотири тижні або менше», - сказав Трамп у телефонному інтерв'ю виданню Daily Mail.
Він підтвердив раніше висловлену думку, що у військовій операції проти влади в Тегерані «все йде за планом». «Ви знаєте, крім того, що ми знищили все їхнє керівництво - набагато більше, ніж ми думали. Схоже, 48 осіб», - сказав американський лідер.
Трамп розповів, що 1 березня він розмовляв із лідерами Бахрейну, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Йорданії та «декількома іншими».
Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю вже в першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.
У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об'єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Під удари потрапили не лише військові, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході.
