Пакистан заявив про «відкриту війну» талібам і атакував Кабул авіаударами

Пакистан у ніч на 27 лютого завдав масованих ударів по Афганістану, включаючи столицю Кабул. Атаковано військовий корпус у районі Дарул-Аман, а також об'єкти в провінціях Кандагар, Пактія і Нангаргар.

"Тепер у нас буде відкрита війна з вами. Тепер це буде кривава війна. Пакистанська армія прийшла не з-за моря. Ми ваші сусіди, ми знаємо ваші часи", - написав міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф

Він звинуватив уряд талібів в тому, що вони "перетворили Афганістан на колонію Індії", зібрали в країні "терористів з усього світу і почали експортувати тероризм" і "стали маріонетками Індії". Напередодні, 26 лютого, афганські військові розпочали бойові дії у відповідь проти Пакистану в ряді районів.

Міністр інформації країни Аттаулла Тарар підтвердив, що армія Пакистану завдала ударів по цілях в Кабулі, а також в провінціях Пактія і Кандагар. За його даними, в ніч на 27 лютого було знищено 27 позицій руху "Талібан", захоплено 9 позицій, а також вбито 133 військових Афганістану і понад 200 отримали поранення. За даними афганської сторони, їхні солдати вбили 55 військових Пакистану, захопили одну базу і 19 контрольно-пропускних постів свого супротивника.

Що передувало?

В останні кілька місяців відносини між урядом "Талібану" в Афганістані і Пакистаном різко погіршилися. Ісламабад звинувачує владу сусідньої країни в бездіяльності щодо збройних угруповань, які здійснюють терористичні атаки на його території. Таліби відкидають ці звинувачення.