Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пакистан заявив про «відкриту війну» талібам і атакував Кабул авіаударами

Пакистан у ніч на 27 лютого  завдав масованих ударів по Афганістану, включаючи столицю Кабул. Атаковано військовий корпус у районі Дарул-Аман, а також об'єкти в провінціях Кандагар, Пактія і Нангаргар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Тепер у нас буде відкрита війна з вами. Тепер це буде кривава війна. Пакистанська армія прийшла не з-за моря. Ми ваші сусіди, ми знаємо ваші часи", - написав міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф

Він звинуватив уряд талібів в тому, що вони "перетворили Афганістан на колонію Індії", зібрали в країні "терористів з усього світу і почали експортувати тероризм" і "стали маріонетками Індії". Напередодні, 26 лютого, афганські військові розпочали бойові дії у відповідь проти Пакистану в ряді районів.

Міністр інформації країни Аттаулла Тарар підтвердив, що армія Пакистану завдала ударів по цілях в Кабулі, а також в провінціях Пактія і Кандагар. За його даними, в ніч на 27 лютого було знищено 27 позицій руху "Талібан", захоплено 9 позицій, а також вбито 133 військових Афганістану і понад 200 отримали поранення. За даними афганської сторони, їхні солдати вбили 55 військових Пакистану, захопили одну базу і 19 контрольно-пропускних постів свого супротивника.


Що передувало?

В останні кілька місяців відносини між урядом "Талібану" в Афганістані і Пакистаном різко погіршилися. Ісламабад звинувачує владу сусідньої країни в бездіяльності щодо збройних угруповань, які здійснюють терористичні атаки на його території. Таліби відкидають ці звинувачення. 
За матеріалами: Цензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2081
  0,0332
 0,08
EUR
 1
 51,0244
  0,0624
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8925  0,04 0,09 43,4008  0,06 0,14
EUR 50,7625  0,02 0,03 51,3554  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1200  0,05 0,12 43,1500  0,05 0,12
EUR 50,8900  0,11 0,22 50,9126  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес