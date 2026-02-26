Німецька ППО IRIS-T виходить на рівень Patriot за ефективністю

Німецька компанія Diehl Defence представила систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM/X на виставці Enforce Tac 2026. Про це пише Army Recognition.

Система отримала спільну пускову установку на вісім контейнерів, здатну запускати перехоплювачі SLM і SLX з одного модуля.

Конфігурація дозволяє змішане завантаження ракет у межах однієї пускової установки. Кількість готових до пуску ракет на одній установці залишається на рівні восьми.

"Концепція зосереджена на збереженні єдиного дизайну пускової установки та коригуванні зон ураження через вибір ракети, а не через окремі пускові установки", - йдеться в описі рішення IRIS-T SLM/X.

Ракета SLX розширює дальність ураження до 100 км і висоту перехоплення до 30 км у межах наявної архітектури IRIS-T SL. Для SLM заявлені параметри становлять до 40 км за дальністю перехоплення і до 20 км за висотою.

Як повідомляється, поєднання ракет SLM і перспективної SLX в одній пусковій установці передбачає використання тієї самої системи управління та радарних засобів без змін у командно-радарній архітектурі.

Варіант IRIS-T SLX перебуває у розробці. Він інтегрується в наявні пускові установки та вогневі модулі SLM без змін у структурі управління та радарів.

Ракета SLX матиме комбіновану інфрачервону та радіочастотну головку самонаведення і двоімпульсний двигун для збільшення дальності перехоплення. Демонстрація концепції можлива у 2029 році за умови ухвалення рішень про закупівлю.

У матеріалі зазначається, що за параметрами дальності та висоти перехоплення конфігурація IRIS-T SLM/X із ракетою SLX наближається до нижнього сегмента можливостей великої дальності систем на кшталт Patriot.