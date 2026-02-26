Фінансові новини
- |
- 26.02.26
- |
- 08:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німецька ППО IRIS-T виходить на рівень Patriot за ефективністю
08:21 26.02.2026 |
Німецька компанія Diehl Defence представила систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM/X на виставці Enforce Tac 2026. Про це пише Army Recognition.
Система отримала спільну пускову установку на вісім контейнерів, здатну запускати перехоплювачі SLM і SLX з одного модуля.
Конфігурація дозволяє змішане завантаження ракет у межах однієї пускової установки. Кількість готових до пуску ракет на одній установці залишається на рівні восьми.
"Концепція зосереджена на збереженні єдиного дизайну пускової установки та коригуванні зон ураження через вибір ракети, а не через окремі пускові установки", - йдеться в описі рішення IRIS-T SLM/X.
Ракета SLX розширює дальність ураження до 100 км і висоту перехоплення до 30 км у межах наявної архітектури IRIS-T SL. Для SLM заявлені параметри становлять до 40 км за дальністю перехоплення і до 20 км за висотою.
Як повідомляється, поєднання ракет SLM і перспективної SLX в одній пусковій установці передбачає використання тієї самої системи управління та радарних засобів без змін у командно-радарній архітектурі.
Варіант IRIS-T SLX перебуває у розробці. Він інтегрується в наявні пускові установки та вогневі модулі SLM без змін у структурі управління та радарів.
Ракета SLX матиме комбіновану інфрачервону та радіочастотну головку самонаведення і двоімпульсний двигун для збільшення дальності перехоплення. Демонстрація концепції можлива у 2029 році за умови ухвалення рішень про закупівлю.
У матеріалі зазначається, що за параметрами дальності та висоти перехоплення конфігурація IRIS-T SLM/X із ракетою SLX наближається до нижнього сегмента можливостей великої дальності систем на кшталт Patriot.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перший оборонний пакет для України з кредиту ЄС на €90 млрд очікують у квітні
|Понад 400 бронемашин для України: Канада анонсувала новий пакет допомоги
|«Фінансова трагедія» для України можлива вже у квітні — заява Гетманцева
|Регулювання криптовалют в Україні: з’являться основний і допоміжний регулятори
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Німецька ППО IRIS-T виходить на рівень Patriot за ефективністю
|Єврокомісія: зупинка «Дружби» не становить ризику для енергобезпеки Угорщини й Словаччини
|Український завод БПЛА виходить за кордон: виробництво стартує у Великій Британії
|Голосування в ООН: США не підтримали документ про міцний мир в Україні
|Перший оборонний пакет для України з кредиту ЄС на €90 млрд очікують у квітні
|Понад 400 бронемашин для України: Канада анонсувала новий пакет допомоги
Бізнес
|Google додала Gemini в адресний рядок Chrome
|Космічні плани Ілона Маска — абсурд: заява керівника OpenAI
|Google анонсувала масштабний інфраструктурний проєкт U.S.-India Connection
|Tesla має виплатити $243 млн після смертельної ДТП з автопілотом — рішення суду.
|Вашингтон стартує з Tech Corps для нарощування впливу в індустрії ШІ.
|Без входу в акаунт: Google Maps обмежив доступ до карт
|Україна прискорює розвиток ШІ й хмарних сервісів: домовленості Мінцифри з Microsoft