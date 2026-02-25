Єврокомісія: зупинка «Дружби» не становить ризику для енергобезпеки Угорщини й Словаччини

У середу, 25 лютого, Координаційна група ЄС на експертному рівні за участі Угорщини, Словаччини та Хорватії у форматі відеоконференції обговорила стан справ навколо нафтопроводу "Дружба". У ЄС дійшли до висновку, що наразі зупинка нафтопроводу "Дружба" не несе загрози енергетичній безпеці Євросоюзу.

Про це заявила речниця Єврокомісії з енергетичних питань Анна-Кайса Ітконен, передає "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Загроз енергобезпеці немає

Повідомляється, що експерти ЄС дійшли до висновку, що зупинка транспортування російської нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба" наразі не несе загрози енергобезпеці цих держав.

"Сьогодні вранці відбулося засідання Координаційної групи з питань нафти, під час якого обговорювався поточний стан безпеки постачання та будь-які короткострокові ризики, зокрема пов'язані з пошкодженням південної гілки нафтопроводу "Дружба"... На цьому етапі безпосереднього ризику для безпеки постачання в ЄС немає, оскільки і Угорщина, і Словаччина мають нафтові резерви",- розповіла речниця ЄК.

За словами Ітконен, Угорщина та Словаччина підтвердили, що розпочали використання своїх надзвичайних запасів нафти з резервів.

Альтернативні маршрути

Група також розглянула альтернативні маршрути для забезпечення безперебійного постачання нафти до відповідних країн.

"Існує альтернативний шлях постачання для Угорщини та Словаччини - це трубопровід Adria з Хорватії. Під час зустрічі хорватська сторона підтвердила, що нафтопроводом Adria до Угорщини та Словаччини вже транспортується сира нафта неросійського походження",- зазначила речниця Єврокомісії.

Вона додала, що "додаткові партії неросійської нафти, законтрактовані компанією MOL Group, прямують до нафтового термінала Хорватії, що дозволить підтримувати безпеку постачання Угорщині та Словаччині".

"Ми продовжуємо моніторинг ситуації та підтримуємо тісний контакт з усіма відповідними державами-членами, а також з Україною. Контакти відбуваються на найвищому рівні Комісії", - сказала Ітконен.

Вона запевнила, що Єврокомісія вживає "всіх можливих заходів на всіх рівнях для забезпечення безпеки постачання в Угорщину та Словаччину".

"На завершення: ми рішуче засуджуємо російські атаки на енергетичну інфраструктуру України", - додала Ітконен.