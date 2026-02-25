Фінансові новини
Рада ухвалила закон, що дає змогу підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
11:46 25.02.2026 |
Верховна Рада ухвалила закон, який дає можливість підвищувати заробітні плати працівникам позашкільної освіти.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідний законопроєкт у цілому підтримали 292 народних депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.
"Наразі питання оплати праці в цих закладах регулюється постановою Кабінету міністрів України. Очевидно, що на сьогодні це критично низькі цифри. Новий закон дозволяє засновникам закладів позашкільної освіти встановлювати посадові оклади, надбавки та грошові винагороди більші, ніж визначені Кабінетом міністрів, а також запроваджувати додаткові доплати й заохочення", - повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак (фракція "Слуга народу") у Телеграмі.
За його словами, із 1151 закладів позашкільної освіти 1130 є комунальними, і до державної та приватної форм власності належать одиниці.
"Отже, 98% цієї інфраструктури утримується коштом місцевих бюджетів, і тепер громади зможуть додатково заохочувати працівників закладів позашкілля. Подібний механізм ми вже відпрацьовуємо у сфері дошкільної освіти - одразу після ухвалення відповідного закону", - розповів народний депутат.
Він зазначив, що тепер цей позитивний досвід буде використано і в позашкільній освіті.
