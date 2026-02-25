Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Економічні втрати України досягли $1,7 трлн і втричі перевищили довоєнний ВВП — оцінка KSE

13:38 25.02.2026 |

Економіка, Україна

Прямі та прогнозовані втрати економіки України від повномасштабного вторгнення РФ у вигляді втраченого виторгу оцінюються у $1,7 трлн, а втрати доданої вартості - у $0,6 трлн, повідомив аналітичний центр Київської школи економіки (KSE).

Аналітики KSE уточнили, що оновлена оцінка охоплює період від 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2025 року та враховує прогнози до кінця 2026 року.

Порівняно з попередніми даними за липень 2024 року оцінка втрат виторгу зросла на $536 млрд (з $1,164 трлн), а втрат доданої вартості - на $214,3 млрд (з $385,7 млрд).

"Зростання пов'язане з оновленням методології, використанням нових даних на рівні компаній і секторів, а також розширенням періоду аналізу - тепер він охоплює втрати до кінця 2026 року", - пояснили в KSE.

Згідно зі звітом, наразі втрати доданої вартості вже більш ніж утричі перевищують довоєнний ВВП України за 2021 рік. Найбільше постраждали продуктивні сектори: сфера торгівлі ($696,3 млрд), промисловість разом з будівництвом та послугами ($645,6 млрд), а також сільське господарство ($81,9 млрд). Втрати ключової інфраструктури в галузі енергетики досягли $75,3 млрд, транспорту - $60,2 млрд.

Війна також спричинила значні додаткові витрати, зокрема у житловому секторі ($26,8 млрд, переважно оренда), на розмінування ($24,6 млрд) та демонтаж зруйнованих об'єктів ($13 млрд).

Державні витрати на соціальну підтримку зросли на $7,5 млрд.

Звіт підготовила аналітична команда KSE Institute у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України, іншими профільними органами та Національним банком України за методологією Світового банку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2648
  0,0334
 0,08
EUR
 1
 50,9659
  0,0394
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9125  0,04 0,09 43,4539  0,05 0,12
EUR 50,7757  0,03 0,06 51,3921  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1900  0,10 0,23 43,2200  0,10 0,23
EUR 50,9253  0,19 0,37 50,9390  0,20 0,39

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес