Економічні втрати України досягли $1,7 трлн і втричі перевищили довоєнний ВВП — оцінка KSE
Прямі та прогнозовані втрати економіки України від повномасштабного вторгнення РФ у вигляді втраченого виторгу оцінюються у $1,7 трлн, а втрати доданої вартості - у $0,6 трлн, повідомив аналітичний центр Київської школи економіки (KSE).
Аналітики KSE уточнили, що оновлена оцінка охоплює період від 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2025 року та враховує прогнози до кінця 2026 року.
Порівняно з попередніми даними за липень 2024 року оцінка втрат виторгу зросла на $536 млрд (з $1,164 трлн), а втрат доданої вартості - на $214,3 млрд (з $385,7 млрд).
"Зростання пов'язане з оновленням методології, використанням нових даних на рівні компаній і секторів, а також розширенням періоду аналізу - тепер він охоплює втрати до кінця 2026 року", - пояснили в KSE.
Згідно зі звітом, наразі втрати доданої вартості вже більш ніж утричі перевищують довоєнний ВВП України за 2021 рік. Найбільше постраждали продуктивні сектори: сфера торгівлі ($696,3 млрд), промисловість разом з будівництвом та послугами ($645,6 млрд), а також сільське господарство ($81,9 млрд). Втрати ключової інфраструктури в галузі енергетики досягли $75,3 млрд, транспорту - $60,2 млрд.
Війна також спричинила значні додаткові витрати, зокрема у житловому секторі ($26,8 млрд, переважно оренда), на розмінування ($24,6 млрд) та демонтаж зруйнованих об'єктів ($13 млрд).
Державні витрати на соціальну підтримку зросли на $7,5 млрд.
Звіт підготовила аналітична команда KSE Institute у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України, іншими профільними органами та Національним банком України за методологією Світового банку.
