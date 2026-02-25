Авторизация

«Енергетичний Рамштайн» відбудеться у березні за участі України та партнерів — заява Єврокомісії

Україна і партнери проведуть у березні Координаційну групу з питань енергетики, так званий енергетичний Рамштайн.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Києві, передає Укрінформ.

«Дозвольте зазначити, що багато координаційної роботи потрібно провести, адже багато підтримки треба у вигляді товарів. Ми будемо працювати над цим, саме тому пан комісар Йоргенсен та віцепремʼєр-міністр Шмигаль (єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен та перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль, - ред.) проведуть "енергетичний Рамштайн" у березні, щоби забезпечити координацію і максимально гнучну роботу з боку ЄС й України», - оголосила вона.

Фон дер Ляєн підкреслила, що засідання «енергетичного Рамштайну» дозволить Україні отримати саме ті ресурси та матеріали, яких вона потребує.
 

