НКРЕКП прискорила процедуру погодження проєктів генерації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову про внесення змін до постанови №352 від 26 березня 2022 року щодо особливостей приєднання електроустановок до систем розподілу в умовах воєнного стану.

Прийняті зміни встановлюють чіткі строки розгляду операторами систем розподілу (ОСР) проєктної документації на приєднання генеруючих установок, розробленої замовниками, йшлося у випуску ExPro Renewables Weekly.

Зокрема, для об'єктів потужністю до 5 МВт первинний розгляд не може перевищувати 5 робочих днів, а повторний - 2 робочих дні. Для установок потужністю понад 5 МВт ці строки становлять відповідно до 10 і 5 робочих днів.

Також передбачено, що оператор системи розподілу зобов'язаний у письмовій формі оформлювати рішення щодо погодження або доопрацювання проєктної документації із зазначенням обґрунтованих зауважень та посиланням на відповідні нормативні вимоги. Це має забезпечити прозорість і передбачуваність процесу приєднання нових генеруючих потужностей.

Окрім цього, до 1 жовтня 2026 року тимчасово змінено порядок визначення плати за збільшення потужності відпуску електроенергії в мережу для непобутових споживачів, які встановили власні генеруючі установки та отримали статус активних споживачів. У цей період вартість приєднання визначатиметься на основі фактичної вартості обладнання та робіт, необхідних для забезпечення додаткового відпуску електроенергії, відповідно до проєктно-кошторисної документації.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття (17 лютого 2026 року).

Детальніші дані щодо нових зелених проєктів розрахунків з виробниками ВДЕ, структури генерації, динаміки боргів, а також щотижневий моніторинг ключових подій ринку відновлюваної енергетики публікуються в новому аналітичному продукті ExPro Renewables Weekly.