НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта дорожчає, Brent торгується близько $71,9 за барель

Ціни на нафту помірно зростають вранці у вівторок після зниження за підсумками попередніх торгів.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:11 кч підвищується на $0,42 (0,59%), до $71,91 за барель. У понеділок контракт знизився в ціні на $0,27 (0,38%), до $71,49 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дорожчають на $0,41 (0,62%), до $66,72 за барель. Напередодні вони подешевшали на $0,17 (0,26%), до $66,31 за барель.

Увага трейдерів спрямована на ситуацію на Близькому Сході. Підтримку цінам на нафту останнім часом надають побоювання, що США завдадуть удару по Ірану, який контролює Ормузьку протоку - ключовий маршрут, через який проходить близько 20% світових поставок нафти.

Минулого тижня низка зарубіжних видань зазначили, що США зосередили в регіоні значні сили, що дозволяють Вашингтону провести багатотижневу військову кампанію проти Ірану, більше схожу на повномасштабну війну.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що сам волів би укласти угоду з Тегераном. "Рішення приймаю тільки я, і я вважаю за краще угоду", - написав Трамп в соцмережі Truth Social, додавши водночас, що якщо угоду з Іраном укласти не вдасться, "це буде дуже поганий день для цієї країни".

"Наразі геополітика явно відіграє головну роль у формуванні цін на нафту", - вважає аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева. Поточна динаміка цін значною мірою обумовлена очікуваннями, а не фактичною втратою поставок, зазначила експертка. За її словами, трейдери страхуються від найгірших сценаріїв.

У четвер в Женеві пройде черговий раунд переговорів між США та Іраном. У понеділок агентство Bloomberg повідомило, що з американської сторони в них візьмуть участь спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

Зростанню цін на нафту також сприяє підвищена невизначеність щодо ситуації в міжнародній торгівлі. Верховний суд США наприкінці минулого тижня визнав незаконним рішення американського президента про введення в 2025 році мит на імпорт товарів з більшості країн. Судді дійшли висновку, що прийнятий у 1977 році закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) не дає главі держави права вводити подібні мита.

Трамп у відповідь прийняв рішення підняти рівень тарифів на імпорт з усіх країн спочатку до 10%, а потім - до 15%. Цього разу президент використав одне з положень закону про торгівлю 1974 року, яке дозволяє вводити такі мита строком на 150 днів.

Рішення Трампа щодо тарифів посилило невизначеність щодо глобального економічного зростання і попиту на паливо, йдеться в аналітичній записці UOB Bank.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2982
  0,0235
 0,05
EUR
 1
 51,0053
  0,0883
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9524  0,03 0,06 43,5052  0,02 0,06
EUR 50,8079  0,00 0,01 51,4503  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2900  0,00 0,00 43,3200  0,00 0,00
EUR 51,1168  0,00 0,00 51,1305  0,00 0,00

