Goldman Sachs очікує вищі ціни на нафту в IV кварталі

Goldman Sachs підвищив прогноз цін на нафту Brent і West Texas Intermediate на ІV квартал 2026 року на $6 - до $60 і $56 відповідно, пославшись на скорочення запасів у країнах ОЕСР. Водночас банк і далі припускає відсутність перебоїв у постачанні, пов'язаних з Іраном, і зберігає очікування профіциту цього року.

Як повідомляє Reuters, тепер банк очікує, що середня ціна на Brent становитиме $64 за барель проти попередніх $56, а на WTI - $60 проти $52.

23 лютого ціни на нафту знизилися приблизно на 1% на тлі підготовки США та Ірану до третього раунду ядерних переговорів, що послабило побоювання щодо ескалації конфлікту.

У записці від неділі Goldman Sachs зазначив, що прогноз ціни на Brent на рівні $60 відображає поступове скорочення премії за геополітичний ризик на $6 на тлі очікуваного зниження напруженості, а також зменшення справедливої ціни на $5 через зростання запасів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Банк зберіг прогноз профіциту на 2026 рік на рівні 2,3 млн барелів на добу (б/д), виходячи з відсутності значних перебоїв у постачанні й відсутності мирної угоди між росією й Україною.

Також зазначається, що цей профіцит враховує одночасне зниження прогнозів щодо пропозиції й попиту на 0,2 млн б/д через дещо слабше зростання в Азії.

Goldman Sachs знизив прогноз видобутку на 2026 рік для Казахстану, Венесуели, Ірану та Іраку через фактичні збої у виробництві, водночас підвищивши очікування щодо постачань у США й ключових країнах ОПЕК із вільними потужностями.

Банк очікує, що ОПЕК+ почне поступово нарощувати видобуток у ІІ кварталі 2026 року, оскільки запаси ОЕСР не демонструють накопичення.

Водночас Goldman Sachs оцінює ризик зниження цін у IV кварталі 2026 року на $5 для Brent і на $8 для WTI у разі можливого пом'якшення санкцій проти Ірану чи росії, що може пришвидшити зростання запасів і збільшення пропозиції.

Банк прогнозує, що 2027 року середня ціна на Brent становитиме $65, а на WTI - $61, із підвищенням до $70 і $66 відповідно до грудня 2027 року на тлі стабільного попиту й уповільнення зростання пропозиції.

