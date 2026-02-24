Авторизация

Домбровскіс: програма МВФ напряму пов’язана з кредитною підтримкою ЄС для України

08:38 24.02.2026

Економіка

Відкриття наступної програми підтримки МВФ для України вартістю $8,1 млрд залежить від успіху ЄС у видачі кредиту Україні для покриття частини її фінансових потреб на 2026-2027 роки.

Про це заявив європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, який спілкувався з групою українських журналістів у Брюсселі.

Він підтвердив, що між програмою МВФ та кредитом ЄС існує «чіткий зв'язок».

Розуміння того, що ЄС виконає зобов'язання щодо кредиту для України, «було ключовим для того, щоб МВФ дійшов висновку, що потреби України у фінансуванні покриті, і щоб МВФ продовжив свою власну програму», пояснив єврокомісар.

«Тому, очевидно, ключовим є впровадження цього пакету в 90 мільярдів євро, але я впевнений, що, незважаючи на труднощі, з якими ми стикаємося, ми зможемо це зробити», - сказав Домбровскіс.

Що стосується графіка платежів за кредитом на підтримку України, єврокомісар пояснив, що він ще не визначений, а відповідна стратегія фінансування все ще розробляється українською стороною.

«Теоретично Україна може запитувати виплати шість разів на рік, але точний графік ще належить визначити», - сказав Домбровскіс, додавши, що графік також буде пов'язаний з виконанням умов, що також стосувалося всіх попередніх пакетів підтримки, які ЄС надавав Україні.
За матеріалами: www.ukrinform.ua
