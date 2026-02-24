Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Темпи руйнувань у 2025 році зросли більш ніж удвічі — Свириденко

09:40 24.02.2026 |

Економіка

Оцінка потреб України на відновлення, що дав Світовий банк у $588 млрд, не враховує руйнувань січня - лютого 2026р, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, наголосивши, що за 2025р. темпи руйнувань прискорилися більше ніж вдвічі.

"Світовий банк спільно з Урядом України, Європейською Комісією та ООН представили звіт RDNA5. Згідно нього, загальна потреба у відновленні та відбудові України становить $588 млрд. Оцінка здійснена станом на кінець грудня 2025 року, і не враховує руйнувань січня - лютого 2026р.", - написала вона у телеграм-каналі у понеділок увечері.

За її словами, збитки України від руйнувань, спричинених російською агресією, "лише за 2025й рік становлять $64 млрд. Темпи руйнувань прискорилися більше ніж вдвічі. Найбільших руйнувань росія завдавала житловому сектору, транспортній і логістичній інфраструктурі та енергетиці".

Свириденко зазначила, що звіт RDNA5 дозволяє мати визнані світом оцінки збитків та використовувати їх в подальшому, як в планах відбудови так і в позовних вимогах до держави агресора. Звіт також визначає можливі джерела для відновлення та оцінює, що приблизно 40% може надійти від приватного сектору.

"Разом зі Світовим банком ми переходимо до наступного етапу і вже розробляємо модель Економіки Майбутнього. Ми започаткували її минулого року. Це довгострокове моделювання розвитку країни на наступні роки, яка включає необхідні кроки, джерела та реформи, потрібні для побудови успішної економіки, для синхронізації дій уряду та всіх партнерів", - зазначила Свириденко.

"Наше завдання - не лише відбудувати зруйноване, а створити більш стійку економіку і забезпечити довгострокову спроможність держави. Дякую всім партнерам, які підтримують Україну", - наголосила вона.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2982
  0,0235
 0,05
EUR
 1
 51,0053
  0,0883
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9524  0,03 0,06 43,5052  0,02 0,06
EUR 50,8079  0,00 0,01 51,4503  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2900  0,00 0,00 43,3200  0,00 0,00
EUR 51,1168  0,00 0,00 51,1305  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес