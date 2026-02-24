Фінансові новини
Темпи руйнувань у 2025 році зросли більш ніж удвічі — Свириденко
09:40 24.02.2026 |
Оцінка потреб України на відновлення, що дав Світовий банк у $588 млрд, не враховує руйнувань січня - лютого 2026р, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, наголосивши, що за 2025р. темпи руйнувань прискорилися більше ніж вдвічі.
"Світовий банк спільно з Урядом України, Європейською Комісією та ООН представили звіт RDNA5. Згідно нього, загальна потреба у відновленні та відбудові України становить $588 млрд. Оцінка здійснена станом на кінець грудня 2025 року, і не враховує руйнувань січня - лютого 2026р.", - написала вона у телеграм-каналі у понеділок увечері.
За її словами, збитки України від руйнувань, спричинених російською агресією, "лише за 2025й рік становлять $64 млрд. Темпи руйнувань прискорилися більше ніж вдвічі. Найбільших руйнувань росія завдавала житловому сектору, транспортній і логістичній інфраструктурі та енергетиці".
Свириденко зазначила, що звіт RDNA5 дозволяє мати визнані світом оцінки збитків та використовувати їх в подальшому, як в планах відбудови так і в позовних вимогах до держави агресора. Звіт також визначає можливі джерела для відновлення та оцінює, що приблизно 40% може надійти від приватного сектору.
"Разом зі Світовим банком ми переходимо до наступного етапу і вже розробляємо модель Економіки Майбутнього. Ми започаткували її минулого року. Це довгострокове моделювання розвитку країни на наступні роки, яка включає необхідні кроки, джерела та реформи, потрібні для побудови успішної економіки, для синхронізації дій уряду та всіх партнерів", - зазначила Свириденко.
"Наше завдання - не лише відбудувати зруйноване, а створити більш стійку економіку і забезпечити довгострокову спроможність держави. Дякую всім партнерам, які підтримують Україну", - наголосила вона.
