Логістика експорту олії змінюється: акцент переходить на західний кордон — ЗМІ
10:17 24.02.2026 |
У лютому експорт рослинної олії залізницею через західні сухопутні переходи збільшилося, у той час, як транспортування олії у напрямку морських портів скоротилися.
Про це пише Latifundist.com.
"У лютому експорт рослинної олії залізницею через західні сухопутні переходи різко зріс і фактично став основним каналом поставок", - говориться у повідомленні.
За даними компанії Spike Brokers, через прикордонні переходи перевезли 56,9 тис. т олії, що на 112% більше, ніж торік. Частка цього напрямку зросла до 66%.
Найбільше зростання зафіксували на переходах Чоп, де перевезення збільшилися на 410% у річному вимірі, Батєво - на 146%, Мостиська II - на 310%, а Ізов - на 26%.
"Західний коридор фактично став у лютому базовим каналом експорту олії залізничним транспортом", - запевняють у компанії.
Водночас перевезення олії у напрямку морських портів скоротилися. У лютому залізницею до портів доставили 29,1 тис. т, що на 16,5 тис. т, або 36%, менше, ніж роком раніше. Частка портів у структурі експорту знизилася до 34%, говориться у публікації.
