НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Логістика експорту олії змінюється: акцент переходить на західний кордон — ЗМІ

10:17 24.02.2026 |

Новини АПК

У лютому експорт рослинної олії залізницею через західні сухопутні переходи збільшилося, у той час, як транспортування олії у напрямку морських портів скоротилися.

Про це пише Latifundist.com.

"У лютому експорт рослинної олії залізницею через західні сухопутні переходи різко зріс і фактично став основним каналом поставок", - говориться у повідомленні.

За даними компанії Spike Brokers, через прикордонні переходи перевезли 56,9 тис. т олії, що на 112% більше, ніж торік. Частка цього напрямку зросла до 66%.

Найбільше зростання зафіксували на переходах Чоп, де перевезення збільшилися на 410% у річному вимірі, Батєво - на 146%, Мостиська II - на 310%, а Ізов - на 26%.

"Західний коридор фактично став у лютому базовим каналом експорту олії залізничним транспортом", - запевняють у компанії.

Водночас перевезення олії у напрямку морських портів скоротилися. У лютому залізницею до портів доставили 29,1 тис. т, що на 16,5 тис. т, або 36%, менше, ніж роком раніше. Частка портів у структурі експорту знизилася до 34%, говориться у публікації.

За матеріалами: Економічна правда
 

Бізнес