Фінансові новини
- |
- 24.02.26
- |
- 16:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Новий законопроєкт про діяльність ріелторів у Раді: основні зміни
08:25 24.02.2026 |
Верховна Рада напрацьовує законопроєкт, який врегулює діяльність рієлторів в Україні і прибере з ринку рієлторів без кваліфікації, які не сплачують податки.
Про це повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради України.
"Головне завдання цього документа - навести лад на рієлторському ринку, залишивши на ньому професійних і відповідальних людей, щоб споживачі отримували якісні послуги", - говориться у повідомленні.
За словами голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, сьогодні немає точної інформації, скільки рієлторів працює на ринку України.
"Навіть асоціації, які об'єднують фахівців з нерухомості, наводять різні дані - від 45 до 80 тисяч. Ті, хто себе вважає професійним рієлтором, кажуть, що таких в усій Україні не більше, ніж 2-3 тисячі", - пояснила вона.
За її словами, ті, хто не може надавати якісні послуги, хто не має кваліфікації, не сплачує податки тощо, не повинні займатися відповідною діяльністю.
Наразі ведуться активні дискусії, яку ж модель обрати. Наприклад, у Європейському Союзі рієлторська діяльність регламентується певними правилами на рівні держави, тому споживач послуг максимально захищений.
"У нас незахищені ні ті, хто продають квартиру чи здають її в оренду, ні споживачі рієлторських послуг", - наголосила голова комітету.
Вона запевняє, що законопроєкт міститиме цілу низку норм, які максимально захистять споживачів.
"Ми даємо відповіді на питання, хто такий рієлтор, як він потрапляє до середовища рієлторів, що входить в його обов'язки, що він перевіряє, що він надає клієнту і яку відповідальність несе перед клієнтом", - зазначила Шуляк.
"Це доволі складна діяльність, і для цього треба мати фах, бути професіоналом, щоб надавати якісні послуги", - додала вона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Регулювання криптовалют в Україні: з’являться основний і допоміжний регулятори
|Трамп іде наперекір суду, підвищуючи митні ставки до 15%.
|Ще два банки в Україні визнані неплатоспроможними — НБУ.
|Трамп продовжив дію окремих санкцій США проти РФ ще на один рік.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Експорт агропродукції залізничним транспортом у лютому зріс на 7%
|НКРЕКП прискорила процедуру погодження проєктів генерації
|Логістика експорту олії змінюється: акцент переходить на західний кордон — ЗМІ
|Goldman Sachs очікує вищі ціни на нафту в IV кварталі
|Нафта дорожчає, Brent торгується близько $71,9 за барель
|Темпи руйнувань у 2025 році зросли більш ніж удвічі — Свириденко
Бізнес
|3 Гбіт/с у 6G: Samsung прискорює майбутнє мобільного зв’язку.
|Nvidia близька до інвестування в OpenAI до $30 млрд замість узгоджених раніше $100 млрд - ЗМІ
|Квантові обчислення в дата-центрах стануть реальністю вже до кінця десятиліття.
|Світовий прорив на шляху до ядерного синтезу — плазму вперше стабілізували маглевом.
|Українська STETMAN запустить перший супутник для забезпечення звʼязку Сил оборони.
|Інвестиції на $700 млрд: Волл-стріт робить ставку на ШІ-чипи як на «нову нафту» — ЗМІ.
|Google створює нову систему розблокування обличчям для Pixel та Chromebook за аналогією з Face ID