НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новий законопроєкт про діяльність ріелторів у Раді: основні зміни

08:25 24.02.2026 |

Право

Верховна Рада напрацьовує законопроєкт, який врегулює діяльність рієлторів в Україні і прибере з ринку рієлторів без кваліфікації, які не сплачують податки.

Про це повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради України.

"Головне завдання цього документа - навести лад на рієлторському ринку, залишивши на ньому професійних і відповідальних людей, щоб споживачі отримували якісні послуги", - говориться у повідомленні.

За словами голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, сьогодні немає точної інформації, скільки рієлторів працює на ринку України.

"Навіть асоціації, які об'єднують фахівців з нерухомості, наводять різні дані - від 45 до 80 тисяч. Ті, хто себе вважає професійним рієлтором, кажуть, що таких в усій Україні не більше, ніж 2-3 тисячі", - пояснила вона.

За її словами, ті, хто не може надавати якісні послуги, хто не має кваліфікації, не сплачує податки тощо, не повинні займатися відповідною діяльністю.

Наразі ведуться активні дискусії, яку ж модель обрати. Наприклад, у Європейському Союзі рієлторська діяльність регламентується певними правилами на рівні держави, тому споживач послуг максимально захищений.

"У нас незахищені ні ті, хто продають квартиру чи здають її в оренду, ні споживачі рієлторських послуг", - наголосила голова комітету.

Вона запевняє, що законопроєкт міститиме цілу низку норм, які максимально захистять споживачів.

"Ми даємо відповіді на питання, хто такий рієлтор, як він потрапляє до середовища рієлторів, що входить в його обов'язки, що він перевіряє, що він надає клієнту і яку відповідальність несе перед клієнтом", - зазначила Шуляк.

"Це доволі складна діяльність, і для цього треба мати фах, бути професіоналом, щоб надавати якісні послуги", - додала вона.

За матеріалами: Економічна правда
 

