Словаччина припиняє аварійні поставки електроенергії Україні — заява Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення аварійних поставок електроенергії до України.

"Від сьогодні діє правило: якщо українська сторона звернеться до Словаччини за допомогою у стабілізації енергомережі, вона такої допомоги не отримає. Ми змушені негайно вжити перших взаємних заходів. Вони будуть скасовані одразу після відновлення транзиту нафти до Словаччини. В іншому випадку ми застосуємо подальших взаємних заходів.", - заявив він у відео, оприлюдненому на його сторінці у Facebook.

За словами Фіцо, словацькому послу в Києві не дозволили відвідати пошкоджену частину нафтопроводу "Дружба".

"Припинення постачання нафти є суто політичним рішенням, метою якого є шантаж Словаччини в її міжнародній позиції щодо війни в Україні", - стверджує прем'єр-міністр.

Як повідомлялось у суботу, Фіцо заявив про намір припинити аварійне постачання електроенергії до України, якщо Україна у понеділок, 23 лютого, не відновить нафтопостачання перерване після аварії на нафтопроводі "Дружба" в районі українського міста Броди Львівської області в січні.