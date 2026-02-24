Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Словаччина припиняє аварійні поставки електроенергії Україні — заява Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення аварійних поставок електроенергії до України.

"Від сьогодні діє правило: якщо українська сторона звернеться до Словаччини за допомогою у стабілізації енергомережі, вона такої допомоги не отримає. Ми змушені негайно вжити перших взаємних заходів. Вони будуть скасовані одразу після відновлення транзиту нафти до Словаччини. В іншому випадку ми застосуємо подальших взаємних заходів.", - заявив він у відео, оприлюдненому на його сторінці у Facebook.

За словами Фіцо, словацькому послу в Києві не дозволили відвідати пошкоджену частину нафтопроводу "Дружба".

"Припинення постачання нафти є суто політичним рішенням, метою якого є шантаж Словаччини в її міжнародній позиції щодо війни в Україні", - стверджує прем'єр-міністр.

Як повідомлялось у суботу, Фіцо заявив про намір припинити аварійне постачання електроенергії до України, якщо Україна у понеділок, 23 лютого, не відновить нафтопостачання перерване після аварії на нафтопроводі "Дружба" в районі українського міста Броди Львівської області в січні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2982
  0,0235
 0,05
EUR
 1
 51,0053
  0,0883
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9524  0,03 0,06 43,5052  0,02 0,06
EUR 50,8079  0,00 0,01 51,4503  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2900  0,00 0,00 43,3200  0,00 0,00
EUR 51,1168  0,00 0,00 51,1305  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес