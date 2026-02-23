Фінансові новини
- 23.02.26
- 20:23
- RSS
- мапа сайту
Бензин і дизель подорожчали більш ніж на 50 копійок — огляд цін на АЗС
17:42 23.02.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 66,16 грн/л (здорожчав на 78 коп.); бензин марки А-95 - 61,46 грн/л (здорожчав на 53 коп.); бензин марки А-92 - 59,69 грн/л (здорожчав на 6 коп.); дизельне пальне - 61,15 грн/л (здорожчало на 55 коп.). Середня ціна автогазу становить 38,52 грн/л, що на 1 коп. більше порівняно із ціною попереднього робочого дня - 20 лютого.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 62,99 грн/л; дизпальне - 62,99 грн/л; автогаз - 38,94 грн/л.
У мережі заправок U.GO ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,9 грн/л; дизпальне - 59,9 грн/л; автогаз - 37,4 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 64,99 грн/л; дизпальне - 64,99 грн/л; автогаз - 39,99 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,58 грн/л; дизпальне - 56,79 грн/л; автогаз - 36,86 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 64,99 грн/л; дизпальне - 64,99 грн/л; автогаз - 39,98 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 62,99 грн/л; дизпальне - 62,99 грн/л; автогаз - 37,99 грн/л.
Як повідомлялось, у п'ятницю, 20 лютого, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 60,93 грн/л, на дизельне пальне - на 1 коп. до 60,6 грн/л.
ТОП-НОВИНИ
