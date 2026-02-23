Фінансові новини
НБУ з 2 березня виводить з обігу банкноти 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007рр.
Банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007 рр. з 2 березня 2026 року замінюються на відповідні обігові монети, вони уже не будуть засобами платежу, повідомив Національний банк України (НБУ).
З цієї дати ними не можна буде розраховуватися готівкою, а торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари та послуги і здійснення платіжних операцій.
НБУ зазначив, що обмін таких банкнот на обігові монети та банкноти інших номіналів здійснюватиметься без обмежень і без стягнення плати: у всіх відділеннях банків України - до 26 лютого 2027 року включно; в уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) - до 28 лютого 2029 року включно; в Нацбанку - безстроково.
"Банкноти цих номіналів наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, а середній термін їх придатності становить близько 2,5 роки, тому ті, що ще залишалися в обігу, здебільшого є зношеними", - пояснили у центробанку.
Поступове вилучення банками банкнот 1 та 2 грн розпочалося з 1 жовтня 2020 року, а 5 та 10 грн - з 1 січня 2023 року. Водночас відповідні обігові монети перебувають в обігу з 2018-2020 рр. і мають значно довший строк використання - близько 20-25 років.
За даними НБУ, станом на 1 січня 2026 року в готівковому обігу перебувало 2,6 млрд банкнот на 916,9 млрд грн, а також 15,2 млрд обігових монет (без пам'ятних та інвестиційних) на 9,3 млрд грн. На одного жителя України на вказану дату припадало в середньому 64 банкноти та 193 платіжні розмінні й обігові монети.
