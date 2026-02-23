Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ з 2 березня виводить з обігу банкноти 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007рр.

09:26 23.02.2026

Економіка, Україна

Банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003-2007 рр. з 2 березня 2026 року замінюються на відповідні обігові монети, вони уже не будуть засобами платежу, повідомив Національний банк України (НБУ).

З цієї дати ними не можна буде розраховуватися готівкою, а торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари та послуги і здійснення платіжних операцій.

НБУ зазначив, що обмін таких банкнот на обігові монети та банкноти інших номіналів здійснюватиметься без обмежень і без стягнення плати: у всіх відділеннях банків України - до 26 лютого 2027 року включно; в уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) - до 28 лютого 2029 року включно; в Нацбанку - безстроково.

"Банкноти цих номіналів наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, а середній термін їх придатності становить близько 2,5 роки, тому ті, що ще залишалися в обігу, здебільшого є зношеними", - пояснили у центробанку.

Поступове вилучення банками банкнот 1 та 2 грн розпочалося з 1 жовтня 2020 року, а 5 та 10 грн - з 1 січня 2023 року. Водночас відповідні обігові монети перебувають в обігу з 2018-2020 рр. і мають значно довший строк використання - близько 20-25 років.

За даними НБУ, станом на 1 січня 2026 року в готівковому обігу перебувало 2,6 млрд банкнот на 916,9 млрд грн, а також 15,2 млрд обігових монет (без пам'ятних та інвестиційних) на 9,3 млрд грн. На одного жителя України на вказану дату припадало в середньому 64 банкноти та 193 платіжні розмінні й обігові монети.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2747
  0,0080
 0,02
EUR
 1
 50,9170
  0,0007
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9273  0,01 0,03 43,4808  0,00 0,01
EUR 50,8054  0,08 0,16 51,4446  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2650  0,02 0,03 43,2950  0,02 0,03
EUR 51,1046  0,20 0,39 51,1270  0,60 1,19

