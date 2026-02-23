Україна запустила Реєстр біометану — як він працює і для чого потрібен.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України офіційно запустило Реєстр біометану - державну цифрову систему обліку, верифікації та підтвердження походження відновлюваного газу.

Про це повідомили в Держенергоефективності.

Що таке Реєстр біометану

Реєстр біометану - це інформаційно-комунікаційна система, призначена, зокрема, для:

реєстрації обсягів біометану, поданого до газотранспортної або газорозподільної системи та відібраного з них,

обліку скрапленого і стисненого біометану,

формування, передачі, розподілу чи погашення гарантій походження і надання відповідних сертифікатів.

Фактично йдеться про повний цифровий цикл обліку "зеленого" газу - від виробництва до кінцевого споживання або експорту.

Для кого потрібен Реєстр

Користувачами Реєстру є:

виробники біометану - компанії, що виробляють газ і можуть продавати його або використовувати для власних потреб чи генерації енергії;

покупці біометану - суб'єкти господарювання, включно з кінцевими споживачами, які купують газ за договорами;

оператори ГТС або ГРС, які фіксують обсяги подання та відбору біометану.

уповноважені особи - представники зазначених учасників.

Мета Реєстру

Яу зазначається, запуск реєстру відкриває можливості для комерціалізації та експорту - біометан і гарантії його походження стають окремими обліковими й торговельними інструментами.

"Це дозволяє українським виробникам працювати за правилами, наближеними до європейських, і створює правову основу для визнання українського біометану на ринках Європейського Союзу, де без гарантій походження торгівля "зеленим" газом фактично неможлива", - пояснили в Держенергоефективності.

Переваги для інвесторів та держави

Так, для інвесторів це означає передбачуваність і захищеність доходів, адже облік біометану стає перевірюваним і захищеним від подвійного рахунку.

Водночас для держави це інструмент контролю, який зменшує ризики зловживань і "зеленого" шахрайства та дозволяє коректно враховувати біометан в енергетичному балансі й кліматичній політиці України.

Ринок біометану та його експорт

У 2025 році Україна вперше розпочала експорт біометану до Євросоюзу, а загальний обсяг поставок газоподібного біометану перевищив приблизно 11,2 млн кубометрів.

Наразі в Україні працює 7 біометанових заводів загальною потужністю понад 110 млн кубометрів біометану на рік.

На середину 2025 року діяли чотири підключені до газової інфраструктури об'єкти із сумарною потужністю близько 41 млн кубометрів на рік, і цей показник поступово зростав.