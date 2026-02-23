Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна запустила Реєстр біометану — як він працює і для чого потрібен.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України офіційно запустило Реєстр біометану - державну цифрову систему обліку, верифікації та підтвердження походження відновлюваного газу.

Про це повідомили в Держенергоефективності.


Що таке Реєстр біометану

Реєстр біометану - це інформаційно-комунікаційна система, призначена, зокрема, для:

  • реєстрації обсягів біометану, поданого до газотранспортної або газорозподільної системи та відібраного з них,
  • обліку скрапленого і стисненого біометану,
  • формування, передачі, розподілу чи погашення гарантій походження і надання відповідних сертифікатів.

    • Фактично йдеться про повний цифровий цикл обліку "зеленого" газу - від виробництва до кінцевого споживання або експорту.


    Для кого потрібен Реєстр

    Користувачами Реєстру є:

  • виробники біометану - компанії, що виробляють газ і можуть продавати його або використовувати для власних потреб чи генерації енергії;
  • покупці біометану - суб'єкти господарювання, включно з кінцевими споживачами, які купують газ за договорами;
  • оператори ГТС або ГРС, які фіксують обсяги подання та відбору біометану.
  • уповноважені особи - представники зазначених учасників.

    • Мета Реєстру

    Яу зазначається, запуск реєстру відкриває можливості для комерціалізації та експорту - біометан і гарантії його походження стають окремими обліковими й торговельними інструментами.

    "Це дозволяє українським виробникам працювати за правилами, наближеними до європейських, і створює правову основу для визнання українського біометану на ринках Європейського Союзу, де без гарантій походження торгівля "зеленим" газом фактично неможлива", - пояснили в Держенергоефективності.


    Переваги для інвесторів та держави

    Так, для інвесторів це означає передбачуваність і захищеність доходів, адже облік біометану стає перевірюваним і захищеним від подвійного рахунку.

    Водночас для держави це інструмент контролю, який зменшує ризики зловживань і "зеленого" шахрайства та дозволяє коректно враховувати біометан в енергетичному балансі й кліматичній політиці України.


    Ринок біометану та його експорт

    У 2025 році Україна вперше розпочала експорт біометану до Євросоюзу, а загальний обсяг поставок газоподібного біометану перевищив приблизно 11,2 млн кубометрів.

    Наразі в Україні працює 7 біометанових заводів загальною потужністю понад 110 млн кубометрів біометану на рік.

    На середину 2025 року діяли чотири підключені до газової інфраструктури об'єкти із сумарною потужністю близько 41 млн кубометрів на рік, і цей показник поступово зростав.
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,2747
    		  0,0080
    		 0,02
    EUR
    		 1
    		 50,9170
    		  0,0007
    		 0,00

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,9273  0,01 0,03 43,4808  0,00 0,01
    EUR 50,8054  0,08 0,16 51,4446  0,09 0,17

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:13
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,2650  0,02 0,03 43,2950  0,02 0,03
    EUR 51,1046  0,20 0,39 51,1270  0,60 1,19

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес