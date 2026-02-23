Експорт української оборонної продукції у 2026 році може вимірюватися мільярдами доларів — РНБО.

Україна цього року може вийти на обсяги військового експорту в кілька мільярдів доларів після того, як уперше від початку війни дала дозвіл на зовнішні продажі.

Водночас країна розглядає можливість запровадження податку на такий експорт, повідомив в інтерв'ю агентству Reuters заступник секретаря РНБО Давид Алоян.

На початку місяця державна комісія, яка відповідає за ліцензування в умовах воєнного стану, погодила більшість з приблизно 40 заявок від підприємств оборонної промисловості на продаж матеріальних ресурсів і послуг за кордон.

Після вторгнення Росії 2022 року країна зупинила продаж озброєнь за кордон і значною мірою покладалася на допомогу партнерів, паралельно нарощуючи власне виробництво, зокрема безпілотників і ракет.

Алоян зазначив, що з урахуванням готових виробів, комплектувальних, деталей і послуг загальна вартість експорту може сягнути кількох мільярдів доларів. Він наголосив, що потенціал експорту нині суттєво вищий за довоєнний, однак забезпечення потреб ЗСУ залишається пріоритетом.

За словами посадовця, Україна має намір надавати перевагу постачанню своїм ключовим союзникам та робити акцент на спільних проєктах з партнерами, що дають змогу залучати фінансування й технології, а не лише на прямих продажах.

Також розглядається можливість запровадження експортного податку на оборонну продукцію для покриття недофінансованих потреб армії.