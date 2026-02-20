Обстріли енергетики спричинили падіння реального ВВП України на 1,4% у січні — ІЕД.

Інститут економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) фіксує скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 1,4% за результатами січня 2026 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Згідно з опублікованим Місячним економічним моніторингом на сайті інституту, така оцінка пов'язана з обстрілами енергетичної інфраструктури та теплової генерації Росією. У січні 2026 року Україна досягла рекордних місячних обсягів імпорту е/е - 894,5 тис. МВт-год (+40% порівняно з груднем-2025), експорту електроенергії не було. Найбільшу частку в імпорті й надалі займає Угорщина - 45%.

Загалом з жовтня 2025 до січня 2026 року було пошкоджено близько 8,5 ГВт генеруючих потужностей.

"Найбільше постраждали кілька міст, зокрема Київ: багато домогосподарств і бізнесів залишалися без доступу до електроенергії та опалення. Мікро- та малий бізнес постраждав більше, ніж великі компанії", - додали в ІЕД.

За даними ІЕД, падіння реальної валової доданої вартості (ВДВ) у добувній промисловості становило приблизно 17% у січні-2026 порівняно з січнем-2025 через нижчий видобуток газу та вугілля: газу через атаки, вугілля також внаслідок тимчасової окупації шахт.

Виробництво, розподіл електроенергії та газу знизилися на 16% (у січні-2026 порівняно з січнем-2025) через масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури.

Реальна ВДВ у переробній промисловості скоротилася на 4,2% в першому місяці 2026 року (порівняно з аналогічним періодом попереднього року) через значні проблеми з доступом до електроенергії. Скорочувались показники реальної ВДВ в транспорті (на 10,8% у січні-2026 до січня-2025), зокрема через обстріли.

Водночас, згідно з оцінкою IЕД, зростання реальної ВДВ у торгівлі становило 2,9% у січні-2026 проти січня-2025, частково завдяки вищим закупівлям електроприладів, зокрема населенням: батарей, генераторів, тощо.

Щодо показників транспорту, то у другій половині січня-2026 портова інфраструктура Одещини зазнала нових ударів. В ІЕД підкреслюють, що у 2025 році інтенсивність обстрілів портів різко зросла: зафіксовано 96 атак (проти 36 у 2024р), пошкоджено 325 об'єктів інфраструктури та 39 суден.

Атаки не зупинили роботу портів, але підвищують страхові витрати й знижують ритмічність експорту. Проте порти Великої Одеси у січні 2026 року вийшли на довоєнні потужності перевалки. Завдяки новим системам ППО та страхуванню суден вантажопотік зріс на 15% порівняно з груднем 2025р. У січні заходи суден у порти Великої Одеси були на 9% вищими за торішні", - йдеться в моніторингу.

Українським морським коридором у січні 2026 року перевезено 173 млн тонн вантажів, зокрема понад 103 млн тонн зерна.

Із залізничним транспортом ситуація не краща: наприкінці січня та на початку лютого залізнична інфраструктура перебувала під активними обстрілами (Конотоп, Синельникове, Суми, Запорізька і Чернігівська область). Попри це системного зриву перевезень не фіксується: після грудневого спаду наприкінці минулого року у січні 2026 року експорт зернових залізницею стабілізувався: в перший місяць цього року було перевезено 2,37 млн тонн, що на 9% більше порівняно з груднем-2025, але 17% менше проти січня рік тому.

В ІЕД також зауважили, що споживча інфляція у січні-2026 знизилася до 7,4% порівняно з січнем-2025. Індекс споживчих цін (ІСЦ) у січні підвищився на 0,7% порівняно з груднем-2025, дещо наростивши темп порівняно з попередніми місяцями, однак вже сьомий місяць поспіль місячне зростання цін не перевищувало 1%.

Підкреслюється, що сезонне зростання цін на овочі та фрукти, що відображає обмежені потужності до зберігання цих продуктів, частково балансувалось сезонним зниженням цін на одяг та взуття. Також зниження світових цін на молоко та м'ясо потягнуло за собою зниження споживчих цін на м'ясо та яйця та стримувало зростання цін на молоко та молокопродукти попри сезонне зниження виробництва. За вирахуванням сезонних чинників та впливу світових цін місячна інфляція становила 0,5-0,6% проти грудня-2025.