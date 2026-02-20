Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується близько $72 за барель

Ціни на нафту продовжують зростати вранці у п'ятницю, напередодні вони завершили торги на максимумах за шість місяців.

Вартість квітневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 7:18 кч, збільшується на $0,32 (0,45%), до $71,98 за барель. У четвер контракт зріс у ціні на $1,31 (1,9%), до $71,66 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,33 (0,5%), до $66,73 за барель. Напередодні вони закрилися на позначці $66,4 за барель. Березневі контракти на WTI в четвер підвищилися на $1,24 (1,9%), до $66,43 за барель.

У центрі уваги ринку залишається ситуація на Близькому Сході. Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що Тегеран має 10-15 днів для укладення угоди з Вашингтоном щодо ядерної програми. Голова Білого дому знову попередив, що "стануться дуже погані речі", якщо угоди не буде досягнуто. "Ми отримаємо угоду в той чи інший спосіб", - сказав він журналістам.

Трейдери побоюються, що США завдадуть удару по Ірану, який контролює Ормузьку протоку - ключовий маршрут, через який проходить близько 20% світових поставок нафти.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що Трамп поки що не ухвалив рішення про подальші дії. Тим часом, як зазначила газета Wall Street Journal, США зосередили на Близькому Сході найбільшу авіаційну міць із часів вторгнення в Ірак.

Джерела порталу Axios висловили думку, що в разі невдачі переговорів США з Іраном військова операція буде "масштабною кампанією, яка триватиме кілька тижнів і буде більше схожа на повномасштабну війну".

За даними CBS News, американські військові можуть бути готові вдарити по Ірану вже цієї суботи, якщо отримають відповідний наказ.

Підтримку цінам на нафту також надали дані щодо комерційних запасів нафти в США. Міністерство енергетики повідомило, що минулого тижня резерви зменшилися на 9,014 млн барелів. Це найбільше скорочення з вересня. Аналітики в середньому прогнозували зростання на 2,1 млн барелів, за даними Trading Economics.

Товарні запаси бензину знизилися на 3,213 млн барелів, дистилятів - на 4,566 млн барелів. Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), зменшилися на 1,095 млн барелів - максимально з червня минулого року.

