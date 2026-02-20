Експорт послуг з України зменшився на 19% у 2025 році — дані Держстату.





У 2025 році обсяг експорту послуг з України становив 8,5 млрд дол. США, що на 19,4% менше показника 2024 року.

Про це у Фейсбуці повідомила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

Згідно з оприлюдненими даними, у 2025 році Україна експортувала послуг на загальну суму 8,49 млрд дол., що на 19,4% менше, ніж у 2024 році.

Водночас обсяг імпорту послуг становив 7,53 млрд дол., це на 8,2% менше показника попереднього року.

За даними Держстату, позитивне сальдо за підсумками 2025 року становило 962,6 млн дол.