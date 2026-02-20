Держстат зафіксував зростання виробництва сільгосппродукції на 3,2% у січні.

У січні 2026 року обсяг виробництва в Україні сільськогосподарської продукції зріс на 3,2% проти аналогічного періоду торік.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила Державна служба статистики.

За даними відомства, індекс сільськогосподарської продукції у господарствах усіх категорій населення у січні становив 103,2% до відповідного періоду минулого року за рахунок продукції тваринництва. Зокрема, на підприємствах виробництво зросло на 11,9% (111,9%), тоді як у господарствах населення скоротилося на 15% (85%).

Серед регіонів найбільше зростання виробництва зафіксовано у Вінницькій (122,9%) та Львівській (122,7%) областях. Також суттєве зростання продемонстрували Кіровоградська (107,6%), Хмельницька (107,4%) та Київська (107,3%) області.

Водночас найгірша динаміка спостерігалася у Донецькій (60,5%), Закарпатській (68,3%) та Чернівецькій (82,9%) областях.