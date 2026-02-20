Фінансові новини
- |
- 20.02.26
- |
- 11:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Держстат зафіксував зростання виробництва сільгосппродукції на 3,2% у січні.
09:23 20.02.2026 |
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила Державна служба статистики.
За даними відомства, індекс сільськогосподарської продукції у господарствах усіх категорій населення у січні становив 103,2% до відповідного періоду минулого року за рахунок продукції тваринництва. Зокрема, на підприємствах виробництво зросло на 11,9% (111,9%), тоді як у господарствах населення скоротилося на 15% (85%).
Серед регіонів найбільше зростання виробництва зафіксовано у Вінницькій (122,9%) та Львівській (122,7%) областях. Також суттєве зростання продемонстрували Кіровоградська (107,6%), Хмельницька (107,4%) та Київська (107,3%) області.
Водночас найгірша динаміка спостерігалася у Донецькій (60,5%), Закарпатській (68,3%) та Чернівецькій (82,9%) областях.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп продовжив дію окремих санкцій США проти РФ ще на один рік.
|Керівник німецької Rheinmetall вважає, що війна в Україні не завершиться цьогоріч.
|У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.
|Гарантії безпеки: США говорять про 15 років, Київ вимагає 20+ — Зеленський.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Гетманцев заявив про значну диспропорцію в кредитуванні бізнесу по регіонах.
|Обстріли енергетики спричинили падіння реального ВВП України на 1,4% у січні — ІЕД.
|Держстат зафіксував зростання виробництва сільгосппродукції на 3,2% у січні.
|Запаси нафти в США зменшилися на 9 млн барелів, максимально з вересня
|Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується близько $72 за барель
|Експорт послуг з України зменшився на 19% у 2025 році — дані Держстату.
Бізнес
|В Україні може з'явитися новий мобільний оператор: лише для ЗСУ
|Європарламент запровадив обмеження на використання ШІ на робочих пристроях — ЗМІ.
|Китайська Nio встановила новий добовий рекорд із заміни батарей електромобілів.
|ШІ здатен витіснити офісні професії за півтора року — заява топменеджера Microsoft.
|Китай показав LightGen — фотонний процесор, який у 100 разів потужніший за Nvidia A100.
|Тестування 5G стартувало в Харкові — третє місто України з новою мережею.
|Перші користувачі зможуть користуватися X Money через 1–2 місяці — сервіс зараз у закритому тестуванні.