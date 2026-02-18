Фінансові новини
Китайська Nio встановила новий добовий рекорд із заміни батарей електромобілів.
08:56 17.02.2026 |
15 лютого 2026 року Nio виконала 146 649 операцій із заміни тягових батарей за добу. Рекорд припав на початок пікового періоду поїздок під час святкування Китайського Нового року. Всього за дев'ять днів до цього, 6 лютого, компанія оголосила про досягнення позначки в 100 млн виконаних замін.
Що відомо
Nio створила в Китаї розгалужену інфраструктуру енерго забезпечення: понад 8 600 зарядних і станцій заміни батарей, включаючи понад 3 700 спеціалізованих swap-станцій. Понад 1 000 таких об'єктів розташовані вздовж автомагістралей. Мережа охоплює 9 маршрутів з півночі на південь, 11 - із заходу на схід, 16 великих агломерацій і з'єднує 550 міст.
Частка автомобілів на нових джерелах енергії (NEV) в святковий період оцінюється в 22% від загального трафіку. В середньому на дороги буде виїжджати близько 12 млн таких машин на день, а в пік - до 15,3 млн.
З урахуванням цих прогнозів рекорд Nio може бути оновлено вже найближчими днями, коли потік мандрівників досягне максимуму. Період Китайського Нового року традиційно стає найсерйознішим випробуванням для інфраструктури компанії.
Під час найбільших свят, включаючи Новий рік за місячним календарем, у Китаї діє безкоштовний проїзд по національних автомагістралях, що додатково стимулює зростання автомобільного трафіку. Раніше добовий рекорд за кількістю замін батарей Nio також був встановлений в період національних свят.
Що таке Power Swap?
Power Swap дозволяє власникам електромобілів Nio замінити розряджену батарею на повністю заряджену лише за 3-5 хвилин на спеціальних автоматизованих станціях. Водій в'їжджає на станцію, де роботизована система витягує сівшу батарею знизу автомобіля та встановлює заряджену, після чого машина готова до подальшої поїздки - весь процес відбувається без участі людини.
