20.02.26
11:54
RSS
мапа сайту
Запаси нафти в США зменшилися на 9 млн барелів, максимально з вересня
09:11 20.02.2026 |
Комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 9,014 млн барелів, ідеться у щотижневій доповіді Міністерства енергетики країни.
Це максимальне зниження з тижня, що завершився 12 вересня.
Аналітики в середньому прогнозували зростання на 2,1 млн барелів, за даними Trading Economics.
Товарні запаси бензину на тижні, що завершився 13 лютого, знизилися на 3,213 млн барелів, дистилятів - на 4,566 млн барелів.
Експерти очікували скорочення запасів бензину на 300 тис. барелів, дистилятів - на 1,4 млн барелів.
Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), зменшилися на 1,095 млн барелів, максимально з минулого червня, після зростання на 1,071 млн барелів тижнем раніше.
