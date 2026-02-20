Запаси нафти в США зменшилися на 9 млн барелів, максимально з вересня

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 9,014 млн барелів, ідеться у щотижневій доповіді Міністерства енергетики країни.

Це максимальне зниження з тижня, що завершився 12 вересня.

Аналітики в середньому прогнозували зростання на 2,1 млн барелів, за даними Trading Economics.

Товарні запаси бензину на тижні, що завершився 13 лютого, знизилися на 3,213 млн барелів, дистилятів - на 4,566 млн барелів.

Експерти очікували скорочення запасів бензину на 300 тис. барелів, дистилятів - на 1,4 млн барелів.

Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), зменшилися на 1,095 млн барелів, максимально з минулого червня, після зростання на 1,071 млн барелів тижнем раніше.

