У 2026 році в Україні очікується будівництво 500–600 МВт вітрових електростанцій — глава УВЕА.

Цьогоріч в Україні очікується будівництво 500-600 МВт ВЕС, більшість з яких запрацює протягом року, повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

"Ми провели дослідження, опитавши 37 компаній. У минулому році було запущено 324 МВт вітропотужності, що є проривом порівняно з 2024 роком, коли запрацювало всього 20 МВт. Цього року очікуємо 500-600 МВт нових потужностей ВЕС, які будуть побудовані і більшість буде введена в експлуатацію", - сказав Конеченков під час заходу ПРООН "Підготовка до зими 2026-2027: що показав досвід цього року" у Києві у четвер.

Він також звернув увагу, що минулого року було введено 512 МВт потужностей систем накопичення енергії.

"Щодо СНЕ теж цікавий показник. 512 МВт було введено минулого року. Це говорить про те, що вітро-, сонячна енергетика й СНЕ створюють окрему збалансовану систему, яка може генерувати е/е й не боятися обстрілів. Це більш стійка технологія, яка дозволяє вижити в умовах війни", - зазначив глава УВЕА.

За його словами, зараз ВДЕ-асоціації також вирішують з НЕК "Укренерго" вкрай важливе питання приєднання до мереж, яке дозволить пришвидшити цей процес для запуску нових проєктів - ведуть переговори щодо того, аби бізнес мав змогу сам готувати об'єкти мережі для підключення.

"Регулятор НКРЕКП вже на нашому боці. І "Укренерго" теж частково підтримує пропозицію спростити систему відбудови ліній електропередачі, реконструкції трансформаторних підстанцій, щоб давати приватним компаніям це робити. Це потрібно, аби не затягувався процес тендерів, щоб пришвидшити питання приєднання нових енергетичних об'єктів", - пояснив Конеченков.

Генеральна директорка "Scatec Україна" Аліна Свідерська зі свого боку назвала підключення до мереж найскладнішим питання розвитку енергопроєктів, що, за її словами, зумовлено насамперед безпековою ситуацією.

"Зазвичай найскладніше питання - підключення, особливо зараз, коли немає розуміння, яким чином взагалі наша енергосистема буде виглядати. Коли отримуєш техумови, напевне, треба швидко будувати, бо не знаєш, як зміниться ситуація, і чи не треба буде через півроку добудовувати ще одну підстанцію. Безпекова ситуація на підключення впливає, але "Укренерго" дуже професійно працює. В Польщі, де у нас є проєкт, це на роки довше, ніж в Україні", - розповіла Свідерська.

За її словами, в Україні дуже хороший девелопмент ВДЕ-проєктів, а найбільша проблема для інвестицій - це військові ризики.

"Коли закінчиться війна, або навіть під час війни, якщо прибрати військові ризики за рахунок страхування і гарантування офтейку, то я величезних перепон (для розвитку ВДЕ - ЕР) не бачу", - резюмувала гендиректор Scatec Україна.

Як повідомлялося, на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" керуюча директорка Elementum Energy та членкиня правління УВЕА Ольга Рибачук наприкінці минулого року повідомила, що компанія Elementum Energy, дочірня компанія VR Capital Group, що працює у сфері відновлюваної енергетики, планує до кінця 2026 року запустити в роботу ВЕС 60 МВт "Дунай" на півдні Одещини.

Крім того, засновник Групи компаній "Еко-Оптіма" Зіновій Козицький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" також повідомив, що 2026 року ГК має завершити будівництво Сокальської ВЕС 40 МВт та почати проєкт ВЕС Белз 100 МВт на прикордонні з Польщею.