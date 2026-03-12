Стрибок вартості пального: коли ринок в Україні може заспокоїтися?

Різке зростання цін на пальне в Україні викликало хвилю паніки серед водіїв і обурення в суспільстві. Адже синхронно зі світовими цінами на нафту, які через війну США та Ізраїлю проти Ірану рекордно зросли, сильно підскочили й роздрібні ціни на пальне в Україні. За кілька днів середня вартість бензину марки А-95 піднялася з 60 до 70 гривень за літр, дизельного пального з 61 до 73 гривень за літр, а автогазу з 36 до 41 гривень за літр.

"Минулого тижня серед людей почалася просто паніка - на колонках продажі збільшились на 30-50%. Люди гребли просто - каністри, бочки, талони. У всіх великих мереж позависали їхні додатки по продажу талонів та обвалили їм сайти, і все просто лягло", - розповів DW директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Українська влада відреагувала на коливання цін на пальне

Тим часом прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч з ключовими представниками ринку нафтопродуктів. "Скоординували подальші дії у зв'язку з поточною ситуацією на паливному ринку, яка має переважно зовнішні причини. Наше спільне завдання - забезпечити безперебійну наявність пального в державі", - написала Свириденко 9 березня у Telegram.

Глава уряду зауважила, що кабмін розраховує на операторів ринку: як державна компанія "Укрнафта", так і приватні компанії мають забезпечити належне наповнення ринку паливом та його стабільну доступність для споживачів по всій країні. "Ціни на пальне мають формуватися справедливо, з урахуванням поточної ситуації, зокрема на світових ринках, але без внутрішніх спекуляцій", - наголосила Свириденко. Вона додала, що контролюючі органи, зокрема Антимонопольний комітет України (АМКУ) та Держпродспоживслужба, мають здійснювати належний моніторинг цінової ситуації та реагувати на випадки можливих спекуляцій на ринку.

У середу, 11 березня, депутати Верховної Ради викликали голову АМКУ Павла Кириленка доповісти з парламентської трибуни, яка ситуація на ринку пального. "У зв'язку зі стрімким зростанням цін на пальне комітет розпочав розгляд справи за ознаками можливих антиконкурентних узгоджених дій на ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів.

Незважаючи на наявність об'єктивних факторів росту цін на світлі нафтопродукти, комітет не виключає, що така ситуація може бути спричинена ще й окремими суб'єктивними чинниками", - сказав Кириленко під час виступу у Верховній Раді.

Серед об'єктивних причин він називає високу залежність України від імпорту нафтопродуктів. "Починаючи від минулого року, після зупинки найбільшого й, по суті, єдиного нафтопереробного підприємства в Україні (Кременчуцький НПЗ. - Ред.), понад 85% світлих нафтопродуктів в Україні залежать від імпорту", - Кириленко.

Також серед основних факторів зростання роздрібних цін на нафтопродукти Кириленко назвав збільшення попиту на пальне, скорочення пропозиції та запасів, зростання фактичної вартості закупівлі нафтопродуктів та очікування подальшого підвищення собівартості, подорожчання складної логістики. Крім того, на ринок вплинуло скорочення пропозиції з боку європейських постачальників, які намагаються насамперед забезпечити власні ринки. Разом з тим, Кириленко також звернув увагу, що зростання цін в Україні відбувалося повільніше, ніж у Європі, і з затримкою.

Ситуація на українському ринку пального поступово стабілізується?

Старший аналітик, експерт з енергетичних ринків компанії Dragon Capital Денис Саква пояснює, що український роздрібний ринок реагує трохи повільніше, оскільки трейдери мають запаси пального та раніше укладені контракти. "У компаній завжди є певні запаси нафтопродуктів, є контракти, які були підписані раніше, частина товарів перебуває в дорозі через складну логістику в Україну. Тому певний час на ринку ще продається паливо, закуплене за старими цінами", - зазначив експерт в коментарі DW.

Сергій Куюн, у свою чергу, наголошує, що через закуплені запаси ціни на українських АЗС підскочили, але не так критично, як у Європі. "Ми біжимо набагато повільніше, ніж наші сусіди. У Польщі подорожчання дизпального в березні становить понад 20 грн за літр у перерахунку. В Німеччині це понад 23 грн за літр. У нас подорожчання - 10 грн за літр. Дуже помірне зростання на тлі тих подій, які відбувалися", - підкреслив директор консалтингової компанії "А-95".

Однак трейдери, за словами експертів, не можуть довго стримувати ціни, оскільки їм потрібно закуповувати нові партії пального за ціною, яку диктує зовнішній ринок.

Водночас, як запевняє Куюн, після різкого зростання цін минулого тижня ситуація на українському ринку поступово стабілізується. За його словами, оптові ціни на пальне, які раніше перевищували роздрібні, зараз повернулися до нормального співвідношення. Однією з причин стабілізації стало відновлення постачання пального з-за кордону. "Минулого тижня деякі постачальники просто зупинили відвантаження. Це була захисна реакція через паніку на ринку. Але після втручання уряду постачання почали відновлюватися. Крім того, активізувалися поставки з південного напрямку, зокрема з Румунії", - зазначив експерт.

Чого очікувати на українських АЗС?

За словами Куюна, цього місяця дефіциту пального не очікується, оскільки усі постачальники підтвердили обсяги поставок на березень і, ймовірно, зможуть сформувати невеликий запас палива на квітень, зокрема для посівної кампанії.

Куюн не вбачає проблем і з поставкою палива для потреб ЗСУ, адже, за його словами, потреби української армії у пальному становлять відносно невелику частку загального споживання. "Багато хто думає, що армія споживає половину пального. Насправді це менше 10 відсотків. І ці обсяги ми забезпечимо без проблем", - запевнив аналітик.

Втім, ситуація на світовому ринку залишається нестабільною, каже Куюн, а трейдери працюють фактично в режимі щоденного ухвалення рішень. Ключовим фактором нестабільності, за його словами, на ринку нині є не лише економічні показники, а й інформаційний фон.

"Такої волатильності не було з 1970-х років. Сьогодні всі живуть одним днем - купуєш пальне сьогодні й одразу платиш, без відтермінувань. Сьогодні ринком рухають не ресурси, а новини. Хтось щось сказав - і ціни одразу реагують. Повідомлення про атаки на танкери чи можливе зростання ціни на нафту миттєво створюють паніку", - підкреслює директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн. Попри це він вважає, що ринок поступово адаптується до нових умов.