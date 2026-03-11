Авторизация

Інфляція в Україні повернулася до зростання — вперше з літа

10:16 11.03.2026 |

Економіка

Споживчі ціни в Україні у лютому 2026 року порівняно з січнем зросли на 1,0%, а у річному вираженні - порівняно з лютим 2025 року - на 7,6%, повідомила в вівторок Державна служба статистики.

Для порівняння, у січні річна інфляція становила 7,4%.

До лютого вона сповільнювалася вісім місяців поспіль після пікових значень у травні 2025-го (15,9%).

Базова інфляція (що не охоплює короткострокові нерівномірні зміни цін, викликані сезонними або адміністративними факторами) становила 0,7% у місячному вираженні й 7,0% у річному.

Найбільше в лютому подорожчали овочі (+13,0%), а подешевшали - одяг і взуття (-2,7%).

Національний банк вважає, що приблизно на такому самому рівні, як зараз, інфляція буде й на кінець року.

У найближчі місяці він очікує зниження інфляції, передусім завдяки подальшому відображенню ефектів від вищих урожаїв 2025 року.

Але надалі вплив масштабних руйнувань в енергетиці тиснутиме на ціни як через ринкові, так і адміністративні механізми. Разом з ефектами низької бази порівняння вони спричинять помірне пришвидшення інфляції в другому півріччі. Тож за результатами 2026 року інфляція знизиться помірно - до 7,5%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

