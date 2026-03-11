Фінансові новини
11.03.26
- 13:04
- RSS
- мапа сайту
Інфляція в Україні повернулася до зростання — вперше з літа
10:16 11.03.2026 |
Споживчі ціни в Україні у лютому 2026 року порівняно з січнем зросли на 1,0%, а у річному вираженні - порівняно з лютим 2025 року - на 7,6%, повідомила в вівторок Державна служба статистики.
Для порівняння, у січні річна інфляція становила 7,4%.
До лютого вона сповільнювалася вісім місяців поспіль після пікових значень у травні 2025-го (15,9%).
Базова інфляція (що не охоплює короткострокові нерівномірні зміни цін, викликані сезонними або адміністративними факторами) становила 0,7% у місячному вираженні й 7,0% у річному.
Найбільше в лютому подорожчали овочі (+13,0%), а подешевшали - одяг і взуття (-2,7%).
Національний банк вважає, що приблизно на такому самому рівні, як зараз, інфляція буде й на кінець року.
У найближчі місяці він очікує зниження інфляції, передусім завдяки подальшому відображенню ефектів від вищих урожаїв 2025 року.
Але надалі вплив масштабних руйнувань в енергетиці тиснутиме на ціни як через ринкові, так і адміністративні механізми. Разом з ефектами низької бази порівняння вони спричинять помірне пришвидшення інфляції в другому півріччі. Тож за результатами 2026 року інфляція знизиться помірно - до 7,5%.
