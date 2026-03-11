Авторизация

Ринок нафти стабілізується після обвалу, Brent торгується на $87,2 за барель

Ціни на нафту помірно знижуються вранці в середу після найрізкішого з березня 2022 року падіння за підсумками попередньої сесії.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:12 кч знижується на $0,57 (0,65%), до $87,23 за барель. У вівторок контракт упав у ціні на $11,16 (11%), до $87,8 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на цей час на $0,16 (0,19%), до $83,29 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів знизилася на $11,32 (11,9%), до $83,45 за барель.

Напередодні тиск на котирування чинили заяви президента США Дональда Трампа про те, що війна з Іраном, імовірно, наближається до кінця. Також президент повідомив, що має намір послабити санкції, пов'язані з нафтою, щодо низки країн, щоб упоратися зі зростанням цін.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) пропонує вивільнити рекордний обсяг нафти зі стратегічних резервів, щоб обмежити зростання цін на нафту в умовах близькосхідного конфлікту, пише The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела.

За словами джерел, цей обсяг перевищить 182 млн барелів, вивільнених країнами МЕА на початку війни в Україні у 2022 році. Рішення, як очікується, буде ухвалено в середу. Країни - учасниці МЕА мають більш ніж 1,2 млрд барелів стратегічних запасів нафти, а також 600 млн барелів промислових резервів, що перебувають у держвласності.

Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в країні за минулий тиждень скоротилися на 1,7 млн барелів. Аналітики, опитані Trading Economics, очікували зростання на 1,4 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані Міністерства енергетики США щодо запасів нафти будуть опубліковані в середу о 16:30 кч.

"Ми, як і раніше, вважаємо, що ціни на нафту залишаться вкрай волатильними. Вони реагуватимуть на новинні заголовки й торгуватимуться в широкому діапазоні від $75 до $105 за барель у найближчі сесії", - зазначив ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

