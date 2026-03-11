Реформа таксі: влада хоче вивести галузь з тіні через новий законопроєкт

Міністерство розвитку громад та територій
розробило законопроєкт та концепцію змін щодо реформи таксі, мета якого
вивести ринок перевезень з тіні.
Як передає Укрінформ, про це віцепремʼєр-міністр з
відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба
повідомляє у Телеграмі.
«Розробили законопроєкт та концепцію змін щодо реформи таксі. Мета
змін - вивести ринок з тіні, зробити роботу водіїв легальною і простою, а
поїздки для пасажирів - безпечними», - зазначив Кулеба.
За його словами, сьогодні існує парадокс: офіційно в Україні близько 9
500 авто виконують перевезення як таксі, тоді як фактично на ринку
працює понад 200 000 водіїв.
«Тобто понад 90% ринку перебуває в тіні. Це означає втрати для
бюджету, відсутність соціального захисту для водіїв і мінімальні
інструменти безпеки для пасажирів. Тому ми пропонуємо змінити саму
модель доступу до ринку», - підкреслив Кулеба.
Концепція передбачає новий статус - автомобільний самозайнятий
перевізник. Це дасть можливість водіям легально працювати без складної
звітності та зайвої бюрократії.
Вхід на ринок пропонується максимально простим: один прожитковий
мінімум на два роки (орієнтовно 3 028 грн), що становить приблизно 130
грн на місяць.
Замість ліцензії запроваджується персональний електронний сертифікат
на автомобіль, який оформлюється через систему Укртрансбезпеки. У салоні
автомобіля буде QR-код, за яким пасажир зможе перевірити чинність
сертифіката, страхування поїздки та основну інформацію про перевізника.
Окремо законопроєкт врегульовує роль цифрових платформ: вони
виступатимуть податковими агентами, перевірятимуть документи водіїв і
нестимуть відповідальність за допуск нелегальних перевізників.
«Йдеться не про підвищення податків чи тиск на бізнес. Навпаки - про
створення простої, цифрової та економічно вигідної моделі, де працювати
легально дешевше і простіше, ніж залишатися в тіні», - наголосив Кулеба.
Законопроєкт зараз проходить погодження з органами державної влади.
Наступний крок - його розгляд урядом і подання до Верховної Ради на
розгляд народним депутатам.
«Наша мета - прозорий ринок, справедливі правила для водіїв і безпечний сервіс для пасажирів», - додав Кулеба.