Реформа таксі: влада хоче вивести галузь з тіні через новий законопроєкт

Міністерство розвитку громад та територій розробило законопроєкт та концепцію змін щодо реформи таксі, мета якого вивести ринок перевезень з тіні.





Як передає Укрінформ, про це віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляє у Телеграмі.

«Розробили законопроєкт та концепцію змін щодо реформи таксі. Мета змін - вивести ринок з тіні, зробити роботу водіїв легальною і простою, а поїздки для пасажирів - безпечними», - зазначив Кулеба.

За його словами, сьогодні існує парадокс: офіційно в Україні близько 9 500 авто виконують перевезення як таксі, тоді як фактично на ринку працює понад 200 000 водіїв.

«Тобто понад 90% ринку перебуває в тіні. Це означає втрати для бюджету, відсутність соціального захисту для водіїв і мінімальні інструменти безпеки для пасажирів. Тому ми пропонуємо змінити саму модель доступу до ринку», - підкреслив Кулеба.

Концепція передбачає новий статус - автомобільний самозайнятий перевізник. Це дасть можливість водіям легально працювати без складної звітності та зайвої бюрократії.

Вхід на ринок пропонується максимально простим: один прожитковий мінімум на два роки (орієнтовно 3 028 грн), що становить приблизно 130 грн на місяць.

Замість ліцензії запроваджується персональний електронний сертифікат на автомобіль, який оформлюється через систему Укртрансбезпеки. У салоні автомобіля буде QR-код, за яким пасажир зможе перевірити чинність сертифіката, страхування поїздки та основну інформацію про перевізника.

Окремо законопроєкт врегульовує роль цифрових платформ: вони виступатимуть податковими агентами, перевірятимуть документи водіїв і нестимуть відповідальність за допуск нелегальних перевізників.

«Йдеться не про підвищення податків чи тиск на бізнес. Навпаки - про створення простої, цифрової та економічно вигідної моделі, де працювати легально дешевше і простіше, ніж залишатися в тіні», - наголосив Кулеба.

Законопроєкт зараз проходить погодження з органами державної влади. Наступний крок - його розгляд урядом і подання до Верховної Ради на розгляд народним депутатам.

«Наша мета - прозорий ринок, справедливі правила для водіїв і безпечний сервіс для пасажирів», - додав Кулеба.