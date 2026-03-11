Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Реформа таксі: влада хоче вивести галузь з тіні через новий законопроєкт

09:02 11.03.2026 |

Економіка, Право

Міністерство розвитку громад та територій розробило законопроєкт та концепцію змін щодо реформи таксі, мета якого вивести ринок перевезень з тіні.


Як передає Укрінформ, про це віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляє у Телеграмі.

«Розробили законопроєкт та концепцію змін щодо реформи таксі. Мета змін - вивести ринок з тіні, зробити роботу водіїв легальною і простою, а поїздки для пасажирів - безпечними», - зазначив Кулеба.

Реформа таксі: влада хоче вивести галузь з тіні через новий законопроєкт

За його словами, сьогодні існує парадокс: офіційно в Україні близько 9 500 авто виконують перевезення як таксі, тоді як фактично на ринку працює понад 200 000 водіїв.

Реформа таксі: влада хоче вивести галузь з тіні через новий законопроєкт

«Тобто понад 90% ринку перебуває в тіні. Це означає втрати для бюджету, відсутність соціального захисту для водіїв і мінімальні інструменти безпеки для пасажирів. Тому ми пропонуємо змінити саму модель доступу до ринку», - підкреслив Кулеба.

Концепція передбачає новий статус - автомобільний самозайнятий перевізник. Це дасть можливість водіям легально працювати без складної звітності та зайвої бюрократії.

Вхід на ринок пропонується максимально простим: один прожитковий мінімум на два роки (орієнтовно 3 028 грн), що становить приблизно 130 грн на місяць.

Замість ліцензії запроваджується персональний електронний сертифікат на автомобіль, який оформлюється через систему Укртрансбезпеки. У салоні автомобіля буде QR-код, за яким пасажир зможе перевірити чинність сертифіката, страхування поїздки та основну інформацію про перевізника.

Окремо законопроєкт врегульовує роль цифрових платформ: вони виступатимуть податковими агентами, перевірятимуть документи водіїв і нестимуть відповідальність за допуск нелегальних перевізників.

«Йдеться не про підвищення податків чи тиск на бізнес. Навпаки - про створення простої, цифрової та економічно вигідної моделі, де працювати легально дешевше і простіше, ніж залишатися в тіні», - наголосив Кулеба.

Законопроєкт зараз проходить погодження з органами державної влади. Наступний крок - його розгляд урядом і подання до Верховної Ради на розгляд народним депутатам.

«Наша мета - прозорий ринок, справедливі правила для водіїв і безпечний сервіс для пасажирів», - додав Кулеба.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8627
  0,0334
 0,08
EUR
 1
 51,0386
  0,3254
 0,64

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6000  0,01 0,02 44,1936  0,05 0,11
EUR 50,8164  0,08 0,16 51,5060  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9300  0,11 0,25 43,9600  0,10 0,23
EUR 50,9324  0,13 0,26 50,9452  0,14 0,28

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес