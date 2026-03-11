Фінансові новини
Швеція збільшує допомогу Україні: €56,4 млн на відновлення енергетики
09:47 11.03.2026
Швеція збільшила внесок до Фонду підтримки енергетики України, спрямувавши додатково 600 млн шведських крон (приблизно 56,38 млн євро), що дозволяє зміцнити фінансування нагальних потреб української енергетики.
Новий внесок має широке цільове призначення і передбачає підтримку ремонтів та відновлення пошкоджених російськими атаками об'єктів, закупівлю критично важливого обладнання та пасивних засобів захисту енергетичної інфраструктури.
"За останніми оцінками Світового банку загальні потреби української енергетики у відновленні складають 90,6 млрд доларів. Ми проводимо ремонтно-відновлювальні роботи у режимі 24/7 і вже почали готуватися до наступного опалювального сезону. Новий внесок Швеції до Фонду - це вагома підтримка для нашої енергетики у цей складний період, і ми щиро дякуємо партнерам за цю допомогу", - повідомив Перший віцепрем'єр-міністр України - Міністр енергетики України Денис Шмигаль.
У відомстві наголосили, що відтак загальний внесок Швеції до Фонду становить 259,5 млн євро.
