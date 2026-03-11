Фінансові новини
- |
- 11.03.26
- |
- 13:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінфін успішно провів аукціон ОВДП на 4,2 млрд грн
10:00 11.03.2026 |
Міністерство фінансів України 10 березня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,2 млрд гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"4,2 млрд грн залучено до держбюджету під час аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.
За інформацією міністерства, облігації строком 1,2 року з дохідністю 15,15% річних забезпечили надходження понад 2,1 млрд грн.
Облігації строком 2 роки з дохідністю 15,87% річних залучили до бюджету 2,1 млрд грн.
За даними Мінфіну, з початку 2026 року держава вже залучила 113,6 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 2,1 трлн гривень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|Ринок нафти стабілізується після обвалу, Brent торгується на $87,2 за барель
|Інфляція в Україні повернулася до зростання — вперше з літа
|Мінфін успішно провів аукціон ОВДП на 4,2 млрд грн
|Швеція збільшує допомогу Україні: €56,4 млн на відновлення енергетики
|Реформа таксі: влада хоче вивести галузь з тіні через новий законопроєкт
|Імпорт України за 2 міс. 2026 року зріс на 31%, експорт залишився на рівні минулого року — ДМС
Бізнес
|Apple показала MacBook Neo за $599 із чипом, як у iPhone 16 Pro
|Snapdragon X2 Elite Extreme: Qualcomm кидає виклик Apple та Intel
|Xiaomi планує випускати власні процесори щороку
|Європа і Китай задають нові стандарти лазерного зв’язку в космосі
|Супутниковий зв’язок: 12 млн абонентів Київстару отримають доступ до Starlink у 2026 році
|Anthropic спростила перехід між ШІ: Claude підтримує імпорт діалогів
|Ринок DDR5 лихоманить — боти масово скуповують оперативну пам’ять