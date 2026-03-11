Мінфін успішно провів аукціон ОВДП на 4,2 млрд грн

Міністерство фінансів України 10 березня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,2 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"4,2 млрд грн залучено до держбюджету під час аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.

За інформацією міністерства, облігації строком 1,2 року з дохідністю 15,15% річних забезпечили надходження понад 2,1 млрд грн.

Облігації строком 2 роки з дохідністю 15,87% річних залучили до бюджету 2,1 млрд грн.

За даними Мінфіну, з початку 2026 року держава вже залучила 113,6 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 2,1 трлн гривень.