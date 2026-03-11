Авторизация

Мінфін успішно провів аукціон ОВДП на 4,2 млрд грн

10:00 11.03.2026 |

Економіка

Міністерство фінансів України 10 березня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,2 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"4,2 млрд грн залучено до держбюджету під час аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.

За інформацією міністерства, облігації строком 1,2 року з дохідністю 15,15% річних забезпечили надходження понад 2,1 млрд грн.

Облігації строком 2 роки з дохідністю 15,87% річних залучили до бюджету 2,1 млрд грн.

За даними Мінфіну, з початку 2026 року держава вже залучила 113,6 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 2,1 трлн гривень.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8627
  0,0334
 0,08
EUR
 1
 51,0386
  0,3254
 0,64

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6000  0,01 0,02 44,1936  0,05 0,11
EUR 50,8164  0,08 0,16 51,5060  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9300  0,11 0,25 43,9600  0,10 0,23
EUR 50,9324  0,13 0,26 50,9452  0,14 0,28

